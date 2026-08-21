സ്വന്തം താല്പ്പര്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് മക്ക ഉടമ്പടിയില് ചേരാന് ബംഗ്ലാദേശ് തയ്യാറാണ്: ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ്
സ്വന്തം താല്പ്പര്യങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകതയും കണക്കിലെടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് മക്ക ഉടമ്പടിയില് ചേരാന് തയ്യാറാണെന്ന് വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഹുമയൂണ് കബീര് വ്യാഴാഴ്ച ഒരു അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു, ഇത് ധാക്കയ്ക്കും ന്യൂഡല്ഹിക്കും ഇടയില് നിലവിലുള്ള സംഘര്ഷത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.
സൗദി അറേബ്യ, തുര്ക്കി, പാകിസ്ഥാന് എന്നിവര് ഈ മാസം ആദ്യം മക്കയില് സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറില് ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെതിരെയുള്ള സായുധ ആക്രമണം അവര്ക്കെല്ലാമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
'സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാന്, തുര്ക്കി എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കില് പ്രതിരോധ ചട്ടക്കൂടില് ചേരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയോട് ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സമീപനം നിലനിര്ത്തുന്നു. സ്വന്തം താല്പ്പര്യങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകതയും കണക്കിലെടുക്കുന്നു,'' -ഹുമയൂണ് കബീര് പറഞ്ഞു.