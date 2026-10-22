തുർക്കി, പാകിസ്ഥാൻ, ഖത്തർ, ഇന്തോനേഷ്യ: ആയുധ സഹകരണ കൂട്ടായ്മയുമായി മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ, 'ബദർ' പ്രതിരോധക്കരാർ ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുമോ?
നാല് പ്രമുഖ മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സൈനിക കൂട്ടുകെട്ടും സംയുക്ത ആയുധ നിര്മ്മാണവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കം.
സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ആയുധ നിര്മ്മാണത്തിലും പരസ്പര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തുര്ക്കി, പാകിസ്ഥാന്, ഖത്തര്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങള് ചേര്ന്ന് നിര്ണ്ണായകമായ 'ബദര്' (Badr Accord) പ്രതിരോധ കരാറില് ഒപ്പുവെച്ചു. ഖത്തര് തലസ്ഥാനമായ ദോഹയില് വെച്ചാണ് നാല് രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാര് തന്ത്രപ്രധാനമായ കരാറില് ഒപ്പുവെച്ചത്.
നാല് പ്രമുഖ മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സൈനിക കൂട്ടുകെട്ടും സംയുക്ത ആയുധ നിര്മ്മാണവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കം.
Signing of the Joint Memorandum of Understanding for the "Badr" Project to Enhance Cooperation in the Defense Industries https://t.co/tAE4AMiDZx— Yasir (@YasirHajana) October 22, 2026
'പൂര്ണ്ണചന്ദ്രന്' എന്നര്ത്ഥം വരുന്ന 'ബദര്' എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉടമ്പടി നാല് രാജ്യങ്ങള്ക്കിടയിലും തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക വികസനങ്ങള്ക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആധുനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്, ഡ്രോണുകള്, നാവിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് എന്നിവയുടെ ഗവേഷണവും സംയുക്ത നിര്മാണവും ശക്തമാക്കാനാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനം.
സൈനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ സഹകരണവും സംയുക്ത ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഉടമ്പടിയിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കും. നാല് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത പ്രതിരോധ തലവന്മാര് പങ്കെടുത്ത ഖത്തറിലെ ചടങ്ങില് വെച്ചാണ് ഉടമ്പടിയില് ഒപ്പുവെച്ചത്.
തുര്ക്കി പ്രതിരോധമന്ത്രി യാഷാര് ഗുലര്, ഖത്തര് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് സൗദ് ബിന് അബ്ദുള്റഹ്മാന് അല് ഥാനി, പാകിസ്ഥാന് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖവാജ മുഹമ്മദ് ആസിഫ്, ഇന്തോനേഷ്യ ഉപപ്രതിരോധമന്ത്രി യൂസഫ് ജൗഹരി എന്നിവരാണ് ഉടമ്പടിയില് ഒപ്പുവെച്ചത്.
Al Jazeera’s Osama Bin Javaid reports on the ‘Badr’ MoU, a new defence agreement signed today by Qatar, Turkiye, Pakistan and Indonesia to boost joint weapons production, research, and technology cooperation, reducing reliance on foreign suppliers. https://t.co/el1r0lqCtE— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 21, 2026
അതേസമയം സമീപകാലത്തായി പാകിസ്ഥാന് നടത്തുന്ന സൈനിക- ആയുധ സഹകരണ ഉടമ്പടികളെ ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഡ്രോണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ഇലക്ട്രോണിക് വാര് ഫെയറിലും തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താന് പാകിസ്ഥാനാകും. ഇത് വഴി സൈന്യത്തെ ആധുനികവത്കരിക്കാനാണ് നിലവില് പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം. സൈനികമായി മികച്ചുനില്ക്കുന്ന തുര്ക്കിയുമായി പാകിസ്ഥാന് പുലര്ത്തുന്ന അടുപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭാവിയില് ഭീഷണിയാകാന് സാധ്യതയേറെയാന്. ' ബദര്', 'മെക്ക' ഉടമ്പടികള് വഴി നാറ്റോ മാതൃകയില് സൈനിക സഹകരണം കൂടിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് നിലവില് പാകിസ്ഥാന് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളില് മേഖലയിലെ സമവാക്യങ്ങളെ തിരുത്താന് ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.ALSO READ: ഫ്രാൻസ് മോഡൽ പ്രക്ഷോഭം ജർമനിയിലേക്കും; ഒക്ടോബർ 31 ന് വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങും