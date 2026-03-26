Bab al Mandeb: ഖാർഗ് ദ്വീപ് ആക്രമിച്ചാൽ ഇറാൻ ബാബ് അൽ മൻദബ് അടയ്ക്കും, ചരക്ക് നീക്കം വീണ്ടും തടസ്സപ്പെടും!, എണ്ണവില കത്തിക്കയറും

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (16:50 IST)
Bab al Mandeb:
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന് അടച്ചതിന്റെ ആഘാതത്തില് നിന്നും ലോകം ഇനിയും കരകയറിയിട്ടില്ല. അമേരിക്ക- ഇസ്രായേല് സഖ്യം ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് ലോകത്തെ ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്ന ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന് അടച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുള്പ്പെടുന്ന ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായി. ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ ഊര്ജമേഖലയില് ഇറാന് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതോടെ എണ്ണ വില കുത്തനെ ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നിലവില് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അമേരിക്ക. ഇറാനിലെ ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാന് അമേരിക്ക ഇതിനിടയില് പദ്ധതിയിടുന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാന് അമേരിക്ക ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ശ്രമം നടത്തിയാല് ബാബ് അല്-മന്ദബ് കടലിടുക്ക് ഇറാന് അടച്ചേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്.
'കണ്ണീരിന്റെ കവാടം' (Gate of Tears) എന്ന അര്ത്ഥം വരുന്ന ബാബ് അല്-മന്ദബ് ജലപാത യെമനും ആഫ്രിക്കന് ഹോണും തമ്മില് ചുവപ്പുകടലിനെ ഗള്ഫ് ഓഫ് അഡന്-നോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റര് വീതിയുള്ള ഒരു നിര്ണ്ണായക ആഗോള ജലപാതയാണ്. ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ 10-12 ശതമാനവും ഈ പാതയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ബാബ് അല് മന്ദബ് കൂടി ഇറാന് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കില് ലോകത്തിന്റെ 30 ശതമാനം ചരക്ക് ഗതാഗതമാകും തടസ്സപ്പെടുക.
ഹോര്മുസും ബാബ് അല് മന്ദബും ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കുന്ന പക്ഷം കപ്പലുകള്ക്ക്
ആഫ്രിക്ക ചുറ്റി കേപ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് വഴി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ഇതോടെ യാത്രാസമയം 3 ആഴ്ചകള് വരെ വര്ധിക്കുകയും കപ്പല് ചരക്ക് ചെലവ് ഗണ്യമായി ഉയരുകയും ചെയ്യും.
തങ്ങളുടെ വിരലുകള് ട്രിഗറുകളിലാണ് എന്നതാണ് യെമനിലെ പ്രബലമായ ഹൂത്തികള് പറയുന്നത്. ബാബ് അല് മന്ദബ് അടയ്ക്കുന്നത് എണ്ണവില 120 ഡോളറിലേക്ക് കുതിക്കാന് കാരണമാകുമെന്നാണ് ഗോള്ഡ്മാന് സാക്സ് പറയുന്നത്. ഡബിള് ഡിസ്റപ്ഷന് സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കുമുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തെ വലിയ അളവില് ബാധിക്കും. ഹോര്മുസും ബാബ് അല്-മന്ദബും ഒരേസമയം അടഞ്ഞാല് യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തര്, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈന് എന്നിവ സമുദ്ര കയറ്റുമതിയില് നിന്ന് പൂര്ണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടും.
അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാന് ഭൂമിയില് കരസൈനിക ആക്രമണം നടത്തിയാല്, ബാബ് അല്-മന്ദബ് ലക്ഷ്യമാക്കി നടപടിയെടുക്കാന് ഇറാന് 'ഇച്ഛാശക്തിയും ശേഷിയുമുണ്ട്' എന്നാണ് ഇറാന് സൈനിക വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില് ഇന്ധനപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നതിനാകും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങള് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.