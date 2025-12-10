ബുധന്‍, 10 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍|
സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്ന് 16 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ വിലക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യമായി ഓസ്‌ട്രേലിയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ച നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. ഇതോടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, എക്‌സ്, tiktok, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ കൗമാരക്കാരുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിര്‍ജീവമായി.

നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടാല്‍ കുട്ടികളോ രക്ഷിതാക്കളോ ആയിരിക്കില്ല പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരിക. പകരം സാമൂഹിക മാധ്യമ കമ്പനികള്‍ ആയിരിക്കും പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരിക. ഏകദേശം 295 കോടി രൂപ വരെ പിഴയായി അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം സര്‍ക്കാരിന്റെ നയത്തിനെതിരെ ചെറുപ്പക്കാര്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്.

വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം പ്രശ്‌നമുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് യുവാക്കള്‍ പറയുന്നു.


