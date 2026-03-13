വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാമെന്ന് യുഎസ്, പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ കോളടിച്ചത് റഷ്യയ്ക്ക്

മാര്‍ച്ച് 12നകം കപ്പലുകളില്‍ കയറ്റിയ റഷ്യന്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയ്‌ക്കോ പെട്രോളിയം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കോ മാത്രമാണ് ഇളവ് ബാധകമാവുക.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:13 IST)
ഇറാന്‍-ഇസ്രായേല്‍ യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വിപണി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വീണ സാഹചര്യത്തില്‍
റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്ക് താല്‍ക്കാലിക അനുമതി നല്‍കി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. 2022 ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം ആദ്യമായി ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളില്‍ എത്തിയതോറ്റെയാണ് വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങാന്‍ അമേരിക്ക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അനുവദിച്ചത്. ഇത് താല്‍ക്കാലിക അനുമതിയാണെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസന്റ് അറിയിച്ചു.

മാര്‍ച്ച് 12നകം കപ്പലുകളില്‍ കയറ്റിയ റഷ്യന്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയ്‌ക്കോ പെട്രോളിയം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കോ മാത്രമാണ് ഇളവ് ബാധകമാവുക. ഏപ്രില്‍ 11 വരെയാണ് ഈ ലൈസന്‍സിന്റെ കാലാവധി. ഇതോടെ കടലില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന റഷ്യന്‍ എണ്ണക്കപ്പലുകളില്‍ നിന്ന് റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങാന്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും.
ഇന്ത്യ, ചൈന, തുര്‍ക്കി തുടങ്ങി ഉപരോധ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കാതെ ഡിസ്‌കൗണ്ട് വിലയ്ക്ക് റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് വലിയ സഹായമായി മാറും.

ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ നല്‍കുന്ന നികുതിയാണ് റഷ്യന്‍ ഖജനാവിലേക്കുള്ള പ്രധാന ഇന്‍ഫ്‌ലോയെന്നും
കടലില്‍ കിടക്കുന്ന ഈ ചരക്ക് വില്‍ക്കുന്നത് റഷ്യയ്ക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നുമാണ് വിഷയത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ നിലപാട്. എന്നാല്‍ ആഗോള വിപണിയില്‍ റഷ്യന്‍ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നതോടെ ഉപരോധത്തിന്റെ ആഘാതം ഗണ്യമായി കുറയും എന്നതാണ് സത്യം. അതേസമയം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന്‍ അടുത്തൊന്നും തന്നെ തുറക്കാനിടയില്ലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും നിരീക്ഷരും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്.


