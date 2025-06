ട്രംപിനെയും മസ്കിനെയും വധിക്കണം, ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി പ്രതികാരം ചെയ്യണം: ആഹ്വാനവുമായി അൽ ഖയിദ

എലോണ്‍ മസ്‌ക് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ട്രംപിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളെയും വധിക്കണമെന്ന് വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ അല്‍ അവ്ലാകി പറയുന്നു. അമേരിക്കന്‍ നേതാക്കള്‍ ഇസ്രായേലിന് നല്‍കുന്ന ശക്തമായ പിന്തുനയാണ് വധഭീഷണിക്ക് പിന്നിലെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കയിലെ മുസ്ലീം സമൂഹത്തോടാണ് അവ്ലാകിയുടെ ആഹ്വാനം. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരുമായി അടുപ്പമുള്ള എല്ലാവരെയും തീര്‍ക്കണം. ഗാസയിലെ തങ്ങളുടെ ജനതയ്ക്കുണ്ടായ വിഷമതകള്‍ക്ക് ഇനി ഒരു ഒത്തുതീര്‍പ്പ് വേണ്ട. ജൂതരെ സുഖമായി ജീവിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നും വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

2024 മാര്‍ച്ചിലാണ് അല്‍ അവ്ലാകി അല്‍ ഖായിദയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയത്. 6 മില്യണ്‍ ഡോളറാണ് യു എസ് ഇയാളുടെ തലയ്ക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തിയ ശേഷം അല്‍ അവ്ലാകിയുടേതായി വരുന്ന ആദ്യ വീഡിയോയാണിത്.

Al-Qaeda leader, Sa'ad Bin Atef Al-Awlaki, called for American Muslims to wage Jihad and also the assassination of American officials, including President Donald Trump, Vice President J.D. Vance, and Elon musk among others pic.twitter.com/YZ5WZTX3uu