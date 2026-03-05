വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് യുഎസ് ടോർപ്പിഡോ ആക്രമണം: ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ നിന്ന് 87 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു, 32 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ലങ്കൻ നാവികസേന

ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ശ്രീലങ്കയിലെ ഗാലി തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 40 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ അകലെ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയിലാണ് സംഭവം.

US Torpido attack, Srilankan coast, Iranian ship attacked, Iran- USA war
കൊളംബോ| അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:33 IST)
കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കന്‍ തീരത്തിന് സമീപം അമേരിക്കന്‍ അന്തര്‍വാഹിനി നടത്തിയ ടോര്‍പ്പിഡോ ആക്രമണത്തില്‍ ഇറാന്റെ പ്രധാന യുദ്ധക്കപ്പലുകളില്‍ ഒന്നായ 'ഐആര്‍ഐഎസ് ദേന' (IRIS Dena) തകര്‍ന്നു. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട കപ്പലില്‍ നിന്ന് ഇതുവരെ 87 മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതായി ശ്രീലങ്കന്‍ നാവികസേന അറിയിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ശ്രീലങ്കയിലെ ഗാലി തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 40 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ അകലെ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയിലാണ് സംഭവം. ഇന്ത്യയിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന 'മിലാന്‍ 2026' നാവിക അഭ്യാസത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഇറാനിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു കപ്പല്‍. 180 ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ 32 പേരെ ശ്രീലങ്കന്‍ നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും ചേര്‍ന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ബാക്കിയുള്ള 60-ഓളം പേര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നാവികരെ ഗാലിയിലെ കാരാപിറ്റിയ ടീച്ചിംഗ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരില്‍ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കപ്പല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും കടലില്‍ മുങ്ങിയതായും തിരച്ചില്‍ സംഘം എത്തുമ്പോള്‍ സമുദ്രോപരിതലത്തില്‍ എണ്ണപ്പാളികള്‍ മാത്രമാണ് ദൃശ്യമായിരുന്നതെന്നും ശ്രീലങ്കന്‍ നാവികസേന വക്താവ് അറിയിച്ചു.

അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയില്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കരുതിയ ഇറാനിയന്‍ കപ്പലിനെ അമേരിക്കന്‍ അന്തര്‍വാഹിനി ടോര്‍പ്പിഡോ ഉപയോഗിച്ച് തകര്‍ത്തു,' എന്ന് അദ്ദേഹം വാഷിംഗ്ടണില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ആക്രമണത്തിലൂടെ ഒരു ശത്രുക്കപ്പല്‍ തകര്‍ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേര്‍ന്ന് ഇറാനെതിരെ നടത്തുന്ന സൈനിക നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആക്രമണം. ഇറാന്റെ നാവിക ശേഷി പൂര്‍ണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പെന്റഗണ്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ ഇറാന്‍ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയില്‍ സംഘര്‍ഷം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :