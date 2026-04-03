ഇറാനിലെ കൂറ്റൻ പാലം തകർത്ത് യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം; 8 മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 3 ഏപ്രില് 2026 (11:06 IST)
ടെഹ്റാന്: ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വാണിജ്യപാതയും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാലവുമായ 'ബി-1' ബ്രിഡ്ജ് അമേരിക്കന് വ്യോമാക്രമണത്തില് തകര്ന്നു. ടെഹ്റാനെയും കരാജ് നഗരത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തില് എട്ടുപേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 95 ഓളം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. പശ്ചിമേഷ്യയില് യുദ്ധഭീതി വര്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഇരട്ട പ്രഹരം; രക്ഷാപ്രവര്ത്തകര്ക്കും പരിക്ക്
പാലത്തിന് നേരെ രണ്ടുതവണയായിട്ടാണ് വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് ഇറാന് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങള് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആദ്യ ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റവരെ സഹായിക്കാനും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്താനുമായി എത്തിയവരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണത്തില് ഇരയായത്. മരിച്ചവരില് യാത്രക്കാരും പ്രദേശവാസികളും ഉള്പ്പെടുന്നു.
അതേസമയം ശത്രുക്കളുടെ ഓരോ ചലനവും നിരീക്ഷിക്കാന് സൈനിക മേധാവി അമീര് ഹാത്മി സൈനികര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഇറാന് മണ്ണില് കാലുകുത്തുന്ന ഒരു അമേരിക്കന് സൈനികനും തിരിച്ചുപോകില്ലെന്ന കടുത്ത താക്കീതാണ് ടെഹ്റാന് നല്കുന്നത്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ തര്ക്കങ്ങള് നിലനില്ക്കെ, അമേരിക്കന് ആക്രമണം മേഖലയെ ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ കരയുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങള്.