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  4. 16 killed 37 injured in rawalakot firing, protests triggered by inflation un rest spreading in POK
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 12 June 2026 (08:41 IST)

പിഒകെയിൽ വീണ്ടും പാക് സേനയുടെ വെടിവെപ്പ്, 16 മരണം: പ്രതിഷേധക്കാർ വിഘടനവാദികളെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ, സ്ഥിതി രൂക്ഷം

അതിര്‍ത്തി മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ അര്‍ദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ വിന്യസിച്ചു.

Pak Occupied Kashmir, Unrest in POK, Protests in POK, Pakistan Fired against protesters, Inflation
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (08:41 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (08:37 IST)
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പാക് അധീന കശ്മീരില്‍ (PoK) അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും അമിത നികുതി ചുമത്തലിനുമെതിരെ ജനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയില്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തി പാകിസ്ഥാന്‍. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന്‍ സേന നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ 16 പേര്‍ മരിച്ചു. 37 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക. വൈദ്യുത നികുതിയില്‍ ഇളവ്, ഗോതമ്പിന് സബ്‌സിഡി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചാണ് 'അവാമി ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി'യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ സംഘടിച്ചത്.
 
സമാധാനപരമായി തുടങ്ങിയ മാര്‍ച്ചുകള്‍ക്ക് നേരെ പാക് റേഞ്ചേഴ്സും പോലീസും കണ്ണീര്‍വാതകവും ലാത്തിച്ചാര്‍ജ്ജും പ്രയോഗിച്ചതോടെയാണ് മേഖല പൂര്‍ണ്ണമായും സംഘര്‍ഷഭരിതമായത്. മുസാഫറാബാദ്, മിര്‍പൂര്‍, റാവലകോട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്-മൊബൈല്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഭരണകൂടം പൂര്‍ണ്ണമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പാക് പോലീസ് അര്‍ദ്ധരാത്രികളില്‍ വീടുകള്‍ കയറി കടുത്ത രീതിയില്‍ റെയ്ഡുകള്‍ നടത്തുകയാണ്.
 
പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെയ്പ്പില്‍ നിരവധി സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചിലര്‍ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അതിര്‍ത്തി മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ അര്‍ദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ വിന്യസിച്ചു.  വിദേശ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പിഒകെയിലേക്ക് പ്രവേശന വിലക്കുണ്ട്.
 
ഇന്ത്യയുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിഘടന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് പാക് മാധ്യമങ്ങളും സര്‍ക്കാറും പറയുന്നത്. അതേസമയം സ്വന്തം ജനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക നടപടിയില്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ പ്രതികരിക്കണമെന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രതിഷേധം കൂടുതല്‍ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയിലാണ് പാക് സര്‍ക്കാര്‍.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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