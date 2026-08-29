14 ദിവസം തുടര്ച്ചയായി മുട്ട കഴിച്ചാല് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് എന്തുസംഭവിക്കും!
കാലിഫോര്ണിയ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സൗരഭ് സേഥി 2026 മാര്ച്ചില് ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നിങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും മുട്ട കഴിക്കുമ്പോള് യഥാര്ത്ഥത്തില് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. മുട്ടയില് അസറ്റൈല്കോളിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോഷകമായ കോളിന് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓര്മ്മയ്ക്കും ശ്രദ്ധയ്ക്കും ഇത് നിര്ണായകമായ ഒരു പ്രധാന ന്യൂറോ ട്രാന്സ്മിറ്ററാണെന്ന് ഡോ. സേഥി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവില് ല്യൂട്ടിന്, സിയാക്സാന്തിന് എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉയര്ന്ന ഊര്ജ്ജമുള്ള നീല വെളിച്ചം ഫില്ട്ടര് ചെയ്യാന് സഹായിക്കുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളാണിവ. മുട്ടകളില് സള്ഫര് അടങ്ങിയ അമിനോ ആസിഡുകള് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ മുടി, ചര്മ്മം, നഖങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു തരം പ്രോട്ടീന് കെരാറ്റിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോ. സേഥി പറഞ്ഞു.
നിങ്ങള് ഒരു വീഗന് ഡയറ്റ് പിന്തുടരുകയോ മുട്ട കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താല് നിങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴും സമാനമായ പോഷക ഗുണങ്ങള് കൊയ്യാന് കഴിയുമെന്ന് ഡോ. സേഥി എടുത്തുപറഞ്ഞു: 'ടോഫു, ടെമ്പെ, എഡമേം തുടങ്ങിയ സോയ അധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണങ്ങള് മുട്ടയ്ക്ക് തുല്യമായ സസ്യ അധിഷ്ഠിത പ്രോട്ടീനാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.