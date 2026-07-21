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മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന്റെ കമാന്ഡ് സെന്ററായാണ് കുടല്; കുടലിന്റെ ആരോഗ്യവും പ്രതിരോധശേഷിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാണ്
നമ്മുടെ കുടല് ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം കൂടുതല് കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന്റെ കമാന്ഡ് സെന്ററായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. പ്രതിരോധശേഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മുതല് ഹോര്മോണുകള്, മാനസികാവസ്ഥ, ഊര്ജ്ജ നില എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വരെ, മുഴുവന് ശരീരത്തെയും സന്തുലിതമായി നിലനിര്ത്തുന്നതില് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
വയറു വീര്ക്കല്, ക്ഷീണം, മുഖക്കുരു, ക്രമരഹിതമായ ആര്ത്തവചക്രം തുടങ്ങിയ സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങള് യാദൃശ്ചികമല്ല, അവ കുടല് പ്രശ്നങ്ങള് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തിന്റെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടുന്നു. രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് നിന്നുള്ള ആദ്യകാല സന്ദേശങ്ങളാണിവ.
നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളില് 70 മുതല് 80 ശതമാനം വരെ നമ്മുടെ കുടല് ഭിത്തിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതിനാല് ഓരോ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും, ഓരോ ആന്റാസിഡും, സംസ്കരിച്ച ഓരോ ഭക്ഷണവും അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് അവയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ചര്മ്മത്തെയും തലച്ചോറിനെയും ഹോര്മോണുകളെയും ബാധിക്കുന്ന വീക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടല് ദഹനത്തിന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മുഴുവന് സിസ്റ്റത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് അവര് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തില്, ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കോഴ്സിന് 30 മുതല് 50 ശതമാനം വരെ നല്ല കുടല് ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്ലാന് കഴിയും. ആ നഷ്ടം പോഷക ആഗിരണം, ഈസ്ട്രജന് മെറ്റബോളിസം, രോഗപ്രതിരോധ സിഗ്നലിംഗ് എന്നിവയെ പോലും മാറ്റുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ത്രീകള്ക്കും ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം വയറു വീര്ക്കല്, മുഖക്കുരു അല്ലെങ്കില് ക്ഷീണം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു.