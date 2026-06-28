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  4. Fitness trainer follows 3 simple rules to lose 25 kg in 24 weeks
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (16:56 IST)

24 ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ 25 കിലോ കുറച്ചു; ഫിറ്റ്‌നസ് പരിശീലകന്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന 3 ലളിതമായ നിയമങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (16:56 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (10:22 IST)
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ജൂണ്‍ 22-ന് തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റില്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് പരിശീലകന്‍ സീഷന്‍ തന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കല്‍ യാത്രയെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞു.
1. ഉറക്കത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുകയും ജലാംശം നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുക
 
'ഉറക്കവും വെള്ളവും രഹസ്യ ആയുധങ്ങളാണ്. ഞാന്‍ എല്ലാ രാത്രിയും രാത്രി 10:30 ഓടെ ഉറങ്ങാന്‍ പോയി, ദിവസവും 3-4 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം കുടിച്ചു. കൂടുതല്‍ ഉറക്കം എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജം, കൂടുതല്‍ വെള്ളം എന്നാല്‍ വിശപ്പ് കുറയുക. ലളിതം.'-സീഷന്‍ പറഞ്ഞു.
 
2.എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിനചര്യ പിന്തുടരുക
 
നിങ്ങളുടെ ദിവസം മുന്‍കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സ്ഥിരത എളുപ്പമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. 'ഒരു ദിനചര്യ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം, ജിം സെഷനുകള്‍, നടത്തം എന്നിവ മുന്‍കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യണം' അദ്ദേഹം എഴുതി.
 
3.ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീന്‍ കഴിക്കുക
 
ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള യാത്രയില്‍ വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ പ്രോട്ടീന്‍ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. 'ഞാന്‍ മൊത്തത്തില്‍ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 180-200 ഗ്രാം പ്രോട്ടീന്‍ ഉപഭോഗം ഞാന്‍ നിലനിര്‍ത്തി. ഇത് എന്റെ പേശികളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സഹായിച്ചു. എന്റെ ആസക്തി കുറച്ചു. എന്റെ മെറ്റബോളിസം ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ നിലനിര്‍ത്തി. വയറിലെ കൊഴുപ്പ് വേഗത്തില്‍ കത്തിക്കാന്‍ സഹായിച്ചു,' സീഷന്‍ പങ്കുവെച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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