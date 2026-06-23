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'എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രമേഹമുണ്ടായിരുന്നു': 20 കിലോ ഭാരം കുറച്ചതും മരുന്നുകളില് നിന്ന് മുക്തനായതും എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അമിത് ഷാ
ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ആരോഗ്യ പരിവര്ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് വീണ്ടും ഓണ്ലൈനില് വൈറലാകുകയാണ്. നിരവധി സോഷ്യല് മീഡിയ ഉപയോക്താക്കള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളെയും ഫിറ്റ്നസ് യാത്രയെയും കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു.
ഡല്ഹിയിലെ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിവര് ആന്ഡ് ബിലിയറി സയന്സസില് (ILBS) നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ ചില ക്ലിപ്പുകള് Xല് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും തന്റെ ദിനചര്യ പൂര്ണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഷാ തുറന്നുപറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി സ്ഥിരമായ ജീവിതശൈലി തിരുത്തലുകള് തന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാന് സഹായിച്ചുവെന്ന് ഷാ വെളിപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് പരിവര്ത്തനം കുറുക്കുവഴികളിലൂടെയോ ക്രാഷ് ഡയറ്റുകളിലൂടെയോ അല്ല, മറിച്ച് ഉറക്കം, ജലം, ഭക്ഷണശീലങ്ങള്, വ്യായാമം എന്നിവയിലെ സുസ്ഥിരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത്.
'എനിക്ക് നേരത്തെ പ്രമേഹമുണ്ടായിരുന്നു. 2020 മെയ് മുതല് ഇന്നുവരെ ഞാന് എന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്തി. ഞാന് എന്റെ ഉറക്കം ശരിയാക്കി. എന്റെ ജല ഉപഭോഗം, ഭക്ഷണക്രമം, പതിവ് വ്യായാമം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തി. അത് എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം നല്കി. ഈ ശീലങ്ങള് ശാരീരികമായി മെച്ചപ്പെടുത്താന് മാത്രമല്ല, കാലക്രമേണ മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സഹായിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
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'എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രമേഹമുണ്ടായിരുന്നു': 20 കിലോ ഭാരം കുറച്ചതും മരുന്നുകളില് നിന്ന് മുക്തനായതും എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അമിത് ഷാ
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തടി കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ? രാത്രി ഈ ഭക്ഷണരീതി മതി
അടിവയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതിയാണ്. മൂന്ന് നേരവും അമിതമായി അന്നജം അകത്തേക്ക് വിടുന്ന ശീലമാണ് പൊതുവെ മലയാളികൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊണ്ണത്തടിയും കുടവയറും സാധാരണയായി മലയാളികളിൽ കാണുന്നത്. വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പും കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റും പഞ്ചസാരയും എണ്ണയിൽ വറുത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി രാത്രി ഒഴിവാക്കണം.
അതിരാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ ചായയല്ല, ദേ ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി
മലയാളികളുടെ പൊതുവെ ഉള്ള ശീലമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വെറും വയറ്റിൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ. ബെഡ് കോഫിയേക്കാൾ കേമൻ ബെഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണത്രേ..! അതായത് വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളംചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു ഏറെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...