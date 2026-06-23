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  4. Amit Shah reveals how he lost 20 kg and became free from medicines
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (18:17 IST)

'എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രമേഹമുണ്ടായിരുന്നു': 20 കിലോ ഭാരം കുറച്ചതും മരുന്നുകളില്‍ നിന്ന് മുക്തനായതും എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അമിത് ഷാ

I had diabetes before
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (18:17 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (18:19 IST)
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ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ആരോഗ്യ പരിവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഓണ്‍ലൈനില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. നിരവധി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളെയും ഫിറ്റ്‌നസ് യാത്രയെയും കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.
 
ഡല്‍ഹിയിലെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിവര്‍ ആന്‍ഡ് ബിലിയറി സയന്‍സസില്‍ (ILBS) നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ ചില ക്ലിപ്പുകള്‍ Xല്‍ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും തന്റെ ദിനചര്യ പൂര്‍ണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഷാ തുറന്നുപറഞ്ഞു.
 
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി സ്ഥിരമായ ജീവിതശൈലി തിരുത്തലുകള്‍ തന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായിച്ചുവെന്ന് ഷാ വെളിപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ പരിവര്‍ത്തനം കുറുക്കുവഴികളിലൂടെയോ ക്രാഷ് ഡയറ്റുകളിലൂടെയോ അല്ല, മറിച്ച് ഉറക്കം, ജലം, ഭക്ഷണശീലങ്ങള്‍, വ്യായാമം എന്നിവയിലെ സുസ്ഥിരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത്.
 
'എനിക്ക് നേരത്തെ പ്രമേഹമുണ്ടായിരുന്നു. 2020 മെയ് മുതല്‍ ഇന്നുവരെ ഞാന്‍ എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്തി. ഞാന്‍ എന്റെ ഉറക്കം ശരിയാക്കി. എന്റെ ജല ഉപഭോഗം, ഭക്ഷണക്രമം, പതിവ് വ്യായാമം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തി. അത് എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം നല്‍കി. ഈ ശീലങ്ങള്‍ ശാരീരികമായി മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ മാത്രമല്ല, കാലക്രമേണ മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സഹായിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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