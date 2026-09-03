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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (18:10 IST)

മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്നത് എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്?

Urine, Women, Blood, Blood in Urine
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (17:37 IST)
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മുപ്പത് വയസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം കാണപ്പെടുക എന്നത്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിഗണന നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ രോഗത്തിലേക്ക് ഇവ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടറുമായി കണ്ട് വേണ്ട പ്രതിവിധി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
 
മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ, വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ, പെൽവിസിനുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം, അല്ലെങ്കിൽ യോനിയിലെ ചൊറിച്ചിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉരച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളാകാം ഇത്തരത്തിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം. മൂത്രാശയ അർബുദം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൂത്രനാളി മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമായേക്കാം. ചിലപ്പോഴൊന്നും യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെന്ന് വരില്ല. ചിലരിൽ വേദന, ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ എന്നിവ കൊണ്ടുവരാം. ആരോഗ്യവിദഗ്ധനുമായി നേരിൽ കണ്ട് രോഗനിർണയം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
 
രക്തം, ബാക്ടീരിയ, ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സൂക്ഷ്മ തെളിവുകൾക്കായി മൂത്രം പരിശോധിക്കുക. ശേഷം ആവശ്യമായ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുക. മിക്ക കേസുകളിലും, നിങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിൽ രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ ഇല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല. മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെട്ടുവെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും വേഗം നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പരിചരണ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
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