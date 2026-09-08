കൈ-കാല് വിരലുകള് കണ്ടാല് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യം അറിയാം!
സിനിമകളിലെ പോലെ എപ്പോഴും നെഞ്ചുവേദനയെ തുടര്ന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നതാണ് ഹൃദയാഘാതമെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. ഹൃദയാഘാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ലക്ഷണങ്ങള് നെഞ്ചില് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. നെഞ്ച് വേദന എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ നിര്ണായക ലക്ഷണമല്ല. അതിനാല് അവ എളുപ്പത്തില് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സമ്മര്ദ്ദത്തിലായിരിക്കാമെന്നതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകള് ചിലപ്പോള് നിങ്ങളുടെ കൈകളില് നിന്ന് അറിയാന് കഴിയും.
വീക്കം: കൈകളിലോ കാല്വിരലുകളിലോ കണങ്കാലുകളിലോ നീര്വീക്കം കണ്ടേക്കാം. ഇത് പലപ്പോഴും ഹൃദയസ്തംഭനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
നീലകലര്ന്നതോ പര്പ്പിള് നിറത്തിലുള്ളതോ ആയ വിരലുകള്/കാല്വിരലുകള്: ഈ നിറവ്യത്യാസം രക്തക്കുഴലുകള് ഇടുങ്ങിയതോ ഹൃദയ വൈകല്യമോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മോശം രക്തചംക്രമണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.
സ്പ്ലിന്റര് രക്തസ്രാവം: നഖങ്ങള്ക്കടിയില് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ചെറിയ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കില് തവിട്ട് വരകള് എന്ഡോകാര്ഡിറ്റിസ്, ഹൃദയ പാളി അണുബാധ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാം.
ക്ലബ്ബിംഗ്: വീര്ത്ത വിരലുകളും താഴേക്ക് വളയുന്ന നഖങ്ങളും രക്തത്തിലെ കുറഞ്ഞ ഓക്സിജന് അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം, ഇത് ഹൃദയം അല്ലെങ്കില് ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.
ഓസ്ലര് നോഡുകള്: വിരലുകളിലോ കാല്വിരലുകളിലോ വേദനാജനകമായ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കില് പര്പ്പിള് നിറത്തിലുള്ള മുഴകളും ഹൃദയ അണുബാധയെ സൂചിപ്പിക്കാം.
സാന്തെലാസ്മ: കണ്പോളകള്ക്ക് സമീപമുള്ള മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പാടുകള് ഉയര്ന്ന കൊളസ്ട്രോള് മൂലമാകാം, ഇത് ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന അപകട ഘടകമാണ്.
ടെറിയുടെ നഖങ്ങള്: നഖങ്ങള് കൂടുതലും വെളുത്തതായി കാണപ്പെടുകയും അഗ്രഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കില് പര്പ്പിള് നിറത്തിലുള്ള ബാന്ഡ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താല്, അത് ഹൃദ്രോഗവുമായോ പ്രമേഹവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.