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പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ദെഷാംപ്സ് പുറത്തേക്ക്, പകരമെത്തുന്നത് സിദാൻ?, ലക്ഷ്യം 2030
ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിലെ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ ഫ്രാന്സ് ടീമിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനം ദിദിയര് ദെഷാംപ്സ് ഒഴിയുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. പ്രമുഖ ഫുട്ബോള് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായ ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോയാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലും കോച്ചെന്ന നിലയിലും ഫ്രാന്സിനായി കിരീടം നേടികൊടുക്കാന് ദെഷാംപ്സിനായിട്ടുണ്ട്. 2018ല് ഫ്രാന്സ് ടീമിനെ പരിശീലകനെന്ന നിലയില് ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ ദെഷാംപ്സ് 2022ല് ടീമിനെ ഫൈനല് വരെ എത്തിച്ചിരുന്നു.
ദിദിയര് ദെഷാംപ്സ് പടിയിറങ്ങുമ്പോള് ഫ്രാന്സ് ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി ഇതിഹാസതാരം സിനദിന് സിദാന് എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്. പരിശീലകനെന്ന നിലയില് റയല് മാഡ്രിഡിന് 3 തവണ തുടര്ച്ചയായി ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് നേടികൊടുത്തുവെന്ന പകിട്ടോടെയാണ് സിദാന് എത്തുന്നത്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ദെഷാംപ്സ് പടിയിറങ്ങിയാല് പകരക്കാരനായി സിദാന് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഫ്രാന്സ് ആരാധകര്.