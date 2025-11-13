വ്യാഴം, 13 നവം‌ബര്‍ 2025
FIFA World Cup Qualifier: ലോകകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ന് തകര്‍പ്പന്‍ പോരാട്ടങ്ങള്‍. യൂറോപ്പിലെ വമ്പന്‍മാരായ പോര്‍ച്ചുഗലും ഫ്രാന്‍സും ഇന്നിറങ്ങും. ഫ്രാന്‍സിനു ഉക്രൈന്‍ ആണ് എതിരാളികള്‍. പോര്‍ച്ചുഗലിനു എതിരാളികള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് അയര്‍ലന്‍ഡ്. പോര്‍ച്ചുഗലിനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും ഫ്രാന്‍സിനായി കിലിയന്‍ എംബാപ്പെയും കളിക്കും.

യൂറോപ്പില്‍ നിന്നുള്ള ടീമുകളില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് മാത്രമാണ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നവംബറില്‍ യോഗ്യത മത്സരങ്ങള്‍ കഴിയുന്നതോടെ ശേഷിക്കുന്ന 15 ടീമുകളില്‍ 11 ടീമുകളെ അറിയാം. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിനെ തോല്‍പ്പിച്ചാല്‍ ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി പോര്‍ച്ചുഗലിനു മുന്നേറാം.

ഗ്രൂപ്പ് ഡിയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരാണ് ഫ്രാന്‍സ് ഇപ്പോള്‍. ഇന്നത്തെ ജയത്തോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ന്നുകൊണ്ട് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടാന്‍ ഫ്രാന്‍സിനു സാധിക്കും. ഉക്രൈന്‍ നിലവില്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.


