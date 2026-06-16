  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Vozinha's Seven saves Cape Verde's historic Draw against Spain
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 16 June 2026 (15:49 IST)

അമേരിക്കൻ വിസ നടപടി താങ്ങാനാവില്ലായിരുന്നു, അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ... ഒരു രാജ്യത്തിനെ ചുമലിലേറ്റിയിട്ടും വിങ്ങിപൊട്ടി കേപ് വെർദെ ഹീറോ 'വോസിഞ്ഞ'

രാജ്യത്തിന്റെ ഹീറോയായി ഒരു 40കാരന്‍ മാറിയെങ്കിലും മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെ താരം വികാരാധീനനായി.

Vozinha, Cape Verde vs Spain, Fifa Worldcup 26,Football News
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (15:49 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (15:31 IST)
google-news
ലോകത്തിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിനായി മത്സരിക്കുന്ന പോരാട്ടം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമങ്കങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകകപ്പില്‍ എല്ലാ കാലവും കാലാതീതമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന മത്സരങ്ങളും കഥകളും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. വെറും 6 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞന്‍ രാജ്യം ഇന്നലെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ സ്‌പെയ്ന്‍ നിരയെ വിറപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്ത് ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത് കേപ് വെര്‍ദെയുടെ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ വോസിഞ്ഞയാണ്. സ്‌പെയിനിന്റെ ഗോളെന്നുറച്ച നിരവധി ഷോട്ടുകളാണ് താരം തട്ടിയകറ്റിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഹീറോയായി ഒരു 40കാരന്‍ മാറിയെങ്കിലും മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെ താരം വികാരാധീനനായി.
 
മത്സരത്തില്‍ വോസിഞ്ഞോ നടത്തിയ ഓരോ സേവുകളെയും ആഘോഷ പൂര്‍വമായാണ് സ്റ്റേഡിയം ആഘോഷിച്ചത്. മത്സരശേഷം മാന്‍ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര്‍ പൊഴിക്കാതിരിക്കാന്‍ താരത്തിനായില്ല. ഏറെ വികാരാധീനനായാണ് താരം സംസാരിച്ചത്.  ഈ നിമിഷത്തിനായി ഞാന്‍ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവന്‍ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ മുന്‍തലമുറകളും ഈയൊരു സ്വപ്നം കണ്ടുകാണും. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കാര്‍ക്കും അതിലേക്ക് എത്താനായില്ല.എന്റെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഇനി ജീവനില്ല. അവര്‍ എന്നുവേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു. ഈ നിമിഷം കാണാന്‍ അവര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍...ALSO READ: Vozinha: ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ പാറ പോലൊരു മനുഷ്യൻ !
 
എന്റെ അമ്മയ്ക്കും സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ എത്താനായില്ല. അമേരിക്കന്‍ വിസ നടപടികള്‍ക്കായുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് കുടുംബത്തിനില്ലായിരുന്നു. അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു. വോസിഞ്ഞ പറഞ്ഞു. മത്സരത്തില്‍ സ്‌പെയിനിനെ വിറപ്പിച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ വെറും 50,000 ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോളോവര്‍മാരുടെ എണ്ണം ലക്ഷങ്ങളിലേക്കാണ് കുതിച്ചത്. ലോകകപ്പില്‍ ഒരൊറ്റ മത്സരം കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഹീറോയാകാനും വോസീഞ്ഞയ്ക്കായി. 40കാരനായ താരത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോളിലോ ക്ലബ് ഫുട്‌ബോളിലോ ഇനി അവസരങ്ങള്‍ ഏറെയില്ലെങ്കിലും ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രകടനം താരത്തെ ഏറെക്കാലം ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രേമികളുടെ ഓര്‍മയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.ALSO READ: കളിച്ചില്ലെ, ഇനി വിട്ടോ.. രാത്രി തന്നെ ഇറാൻ ടീമിനെ ഓടിച്ച് വിട്ട് യുഎസ്, പ്രതിഷേധവുമായി ഇറാൻ താരങ്ങൾ, ക്രൂരതയെന്ന് ആരാധകർ
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

41 വയസ്സ്, ഇപ്പോഴും ഫിറ്റ്.. ആറാം ലോകകപ്പിൽ കപ്പടിക്കുമോ റൊണാൾഡോ?, ആദ്യ മത്സരം നാളെ

41 വയസ്സ്, ഇപ്പോഴും ഫിറ്റ്.. ആറാം ലോകകപ്പിൽ കപ്പടിക്കുമോ റൊണാൾഡോ?, ആദ്യ മത്സരം നാളെകഴിഞ്ഞ ദിവസം ടീമിനൊപ്പം റൊണാള്‍ഡോ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് എച്ചില്‍ കോംഗോയ്‌ക്കെതിരെയാണ് പോര്‍ച്ചുഗലിന്റെ ആദ്യ മത്സരം. ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍, കൊളംബിയ ടീമുകളാണ് കോംഗോയെ കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍.

അമേരിക്കൻ വിസ നടപടി താങ്ങാനാവില്ലായിരുന്നു, അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ... ഒരു രാജ്യത്തിനെ ചുമലിലേറ്റിയിട്ടും വിങ്ങിപൊട്ടി കേപ് വെർദെ ഹീറോ 'വോസിഞ്ഞ'

അമേരിക്കൻ വിസ നടപടി താങ്ങാനാവില്ലായിരുന്നു, അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ... ഒരു രാജ്യത്തിനെ ചുമലിലേറ്റിയിട്ടും വിങ്ങിപൊട്ടി കേപ് വെർദെ ഹീറോ 'വോസിഞ്ഞ'വെറും 6 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞന്‍ രാജ്യം ഇന്നലെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ സ്‌പെയ്ന്‍ നിരയെ വിറപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്ത് ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത് കേപ് വെര്‍ദെയുടെ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ വോസിഞ്ഞയാണ്. സ്‌പെയിനിന്റെ ഗോളെന്നുറച്ച നിരവധി ഷോട്ടുകളാണ് താരം തട്ടിയകറ്റിയത്.

കളിച്ചില്ലെ, ഇനി വിട്ടോ.. രാത്രി തന്നെ ഇറാൻ ടീമിനെ ഓടിച്ച് വിട്ട് യുഎസ്, പ്രതിഷേധവുമായി ഇറാൻ താരങ്ങൾ, ക്രൂരതയെന്ന് ആരാധകർ

കളിച്ചില്ലെ, ഇനി വിട്ടോ.. രാത്രി തന്നെ ഇറാൻ ടീമിനെ ഓടിച്ച് വിട്ട് യുഎസ്, പ്രതിഷേധവുമായി ഇറാൻ താരങ്ങൾ, ക്രൂരതയെന്ന് ആരാധകർഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനത്തിലേക്ക് യാതൊരു മാന്യതയുമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയം കലര്‍ത്തി യുഎസ്. ഇന്നലെ ഫിഫ ലോകകപ്പില്‍ അമേരിക്കയില്‍ നടന്ന ന്യൂസിലന്‍ഡ്- ഇറാന്‍ പോരാട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാനോട് അടിയന്തിരമായി രാജ്യം വിടാന്‍ യുഎസ് അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പുതിയ വാര്‍ത്ത.

Vaibhav Sooryavanshi: വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കു ഐസിസിയുടെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമോ?

Vaibhav Sooryavanshi: വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കു ഐസിസിയുടെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമോ?Vaibhav Sooryavanshi: ശ്രീലങ്ക എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ എതിർ ടീം താരങ്ങളോടു തർക്കിച്ച ഇന്ത്യ എ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കെതിരെ ഐസിസി നടപടിയെടുത്തേക്കും. ശ്രീലങ്ക എയ്‌ക്തെതിരായ മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ ഓവറിൽ തോറ്റതിനു പിന്നാലെ ഗ്രൗണ്ടിൽവെച്ച് വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കു നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകുകയും കൈയേറ്റ ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വെളിച്ചമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സൂപ്പർ ഓവറിന് വാശിപ്പിടിച്ചു, സ്ട്രൈക്ക് വൈഭവിന് നൽകിയില്ല: തോൽവി ഇരന്ന് വാങ്ങി ഇന്ത്യ, എല്ലാ പഴിയും തിലക് വർമയ്ക്ക്!

വെളിച്ചമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സൂപ്പർ ഓവറിന് വാശിപ്പിടിച്ചു, സ്ട്രൈക്ക് വൈഭവിന് നൽകിയില്ല: തോൽവി ഇരന്ന് വാങ്ങി ഇന്ത്യ, എല്ലാ പഴിയും തിലക് വർമയ്ക്ക്!സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ വിജയലക്ഷ്യമായ 17 റണ്‍സ് സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായില്ല. വെളിച്ചക്കുറവ് മൂലം സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ വേണ്ടെന്ന് അമ്പയര്‍മാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ തിലക് വര്‍മയായിരുന്നു സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ കളിക്കാനായി അഭ്യര്‍ഥിച്ചത്.