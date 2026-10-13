എന്ത് മെസ്സി!, ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ ആർക്കാണ്, മികച്ച താരം ഞാൻ തന്നെ വീണ്ടും സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
സിഎന്എന്നിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റൊണാള്ഡോയുടെ പ്രതികരണം.
ഫുട്ബോള് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരം (GOAT) താന് തന്നെയാണെന്നും അതില് യാതൊരുവിധ സംശയങ്ങള്ക്കും സ്ഥാനമില്ലെന്നും സൂപ്പര് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ.1000 കരിയര് ഗോളുകളെന്ന നാഴികകല്ലിനരികെ നില്ക്കവെയാണ് ലോകം കണ്ടതില് ഏറ്റവും മികച്ച താരം താന് തന്നെയെന്ന കാര്യം റൊണാള്ഡോ ആവര്ത്തിച്ചത്. ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും മികച്ച താരം ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരുത്തരമെയുള്ളു.അത് ഞാന് തന്നെയാണ്, ഫുള് സ്റ്റോപ്പ്, റൊണാള്ഡോ വ്യക്തമാക്കി. സിഎന്എന്നിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റൊണാള്ഡോയുടെ പ്രതികരണം.
ആളുകള് തന്റെ ഫോമിനും ഗോളുകള്ക്കും മതിയായ വില നല്കുന്നില്ലെന്നും റൊണാള്ഡോ പറഞ്ഞു. കാര്യങ്ങള് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കണം. ഞാന് 920,930 ഗോളുകള് നേടിയെങ്കില് ഞാനാണ് ലൊകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം.ഫുല് സ്റ്റോപ്പ്. കണക്കുകള് എന്റെ നമ്പറുകള് പറയും.ഞാന് ആയിരം ഗൊളില് എത്തിച്ചേര്ന്നാലത് വലിയ സംഭവമായിരിക്കും. റൊണാള്ഡോ പറഞ്ഞു. വിരമിക്കല് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളോട് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാന് തനിക്കാകില്ലെന്നായിരുന്നു റൊണാള്ഡോയുടെ മറുപടി. ചിലപ്പോള് നാളെ ഞാന് എണീക്കുമ്പോള് ഫുട്ബോള് കളിക്കണമെന്ന തോന്നല് വരില്ലായിരിക്കും.നമുക്കൊന്നും പറയാനാകില്ല റൊണാള്ഡോ പറഞ്ഞു.
പോര്ച്ചുഗലിനായും റയല് മാഡ്രിഡിനായും ഏറ്റവുമധികം ഗോളുകള് നേടിയ താരമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാള്ഡോ.നിലവില് ഗോള്വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിലും റൊണാള്ഡോ തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.