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  4. Ten-Man England Stun World Champions Spain 3–2 in Madrid to End La Roja’s Historic 43-Game Unbeaten Run
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (10:49 IST)

England vs Spain : സ്‌പെയിനിന്റെ 43 മത്സരങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് പൂട്ടിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്, മാഡ്രിഡില്‍ പത്ത് പേരുമായി പൊരുതി വിജയിച്ചു

024 മാര്‍ച്ചിന് ശേഷം (968 ദിവസങ്ങള്‍) സ്‌പെയിന്‍ നേരിടുന്ന ആദ്യ തോല്‍വിയാണിത്.

Spain vs England
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (10:51 IST)
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ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്‌പെയിനിന്റെ 43 മത്സരങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് കടിഞ്ഞാണിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്. യുവേഫ നേഷന്‍സ് ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് എ3 പോരാട്ടത്തില്‍ സ്‌പെയിനിന്റെ തട്ടകമായ റിയാദ് എയര്‍ മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വെച്ചാണ് 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയം നേടിയെടുത്തത്. ആവേശകരമായ മത്സരത്തില്‍ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് (3-2) തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയിച്ചുകയറിയത്. 2024 മാര്‍ച്ചിന് ശേഷം (968 ദിവസങ്ങള്‍) സ്‌പെയിന്‍ നേരിടുന്ന ആദ്യ തോല്‍വിയാണിത്.
 
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും കളി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന മിനിറ്റില്‍ (45') പൗ കുബാര്‍സി നായകന്‍ ഹാരി കെയ്നിനെ ബോക്‌സില്‍ വീഴ്ത്തിയതിന് ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച്  നായകന്‍ ഹാരികെയ്ന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലീഡ് നല്‍കി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. 53-ാം മിനിറ്റില്‍ ഡെക്ലാന്‍ റൈസിന്റെ കോര്‍ണറില്‍ നിന്ന് ഹെഡറിലൂടെ എസ്രി കോന്‍സയും, 57-ാം മിനിറ്റില്‍ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും കെയ്നും ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ നീക്കത്തിനൊടുവില്‍ ബെന്‍ വൈറ്റും വലകുലുക്കിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 3-0 ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.
 
എന്നാല്‍ 63-ാം മിനിറ്റില്‍ സ്പാനിഷ് യുവതാരം ലാമിന്‍ യമാലിനെ ബോക്‌സില്‍ വീഴ്ത്തിയതിന് ഇംഗ്ലീഷ് മിഡ്ഫീല്‍ഡര്‍ എലിയറ്റ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് കളി മാറ്റിമറിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി പെനാല്‍റ്റി മൈക്കല്‍ ഒയാര്‍സബാല്‍ (65') ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. 75-ാം മിനിറ്റില്‍ യമാലിന്റെ പാസില്‍ നിന്ന് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ നിക്കോ വില്യംസ് കൂടി ഗോള്‍ നേടിയതോടെ സ്‌പെയിന്‍ സമനിലയ്ക്ക് തൊട്ടരികിലെത്തി.
 
അവസാന മിനിറ്റുകളില്‍ പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സ്‌പെയിന്‍ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ജെയിംസ് ട്രാഫോര്‍ഡ് രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു. ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ ഫെര്‍മിന്‍ ലോപ്പസിന്റെയും അയ്മറിക് ലാപോര്‍ട്ടെയുടെയും ഷോട്ടുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി തടഞ്ഞിട്ട ട്രാഫോര്‍ഡിന്റെ തകര്‍പ്പന്‍ ഇരട്ട സേവാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ചരിത്രവിജയം ഉറപ്പാക്കിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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