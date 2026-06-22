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  4. Name Changed, Game Unchanged: AIFF Rebrands to 'Football Federation of Bharat' (FFB)—A Masterstroke for a Nation with Broken Leagues
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (15:36 IST)

കുറകാവോ കണ്ടുപഠിക്കട്ടെ, പേര് മാറ്റാന്‍ AIFF, ഇനി കളിമാറും, ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോളിന്റെ മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്ക്!

140 കോടി ജനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും ഫുട്‌ബോളില്‍ ആവേശമുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ കാരണം ചിലപ്പോ പേരിന്റെ ദോഷമാണെങ്കിലോ?

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (15:36 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (15:35 IST)
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കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കുള്ള പരിഭവമാണ് 140 കോടിയോളം ജനസംഖ്യയുണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫുട്‌ബോള്‍ ടീം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. എപ്പോഴൊക്കെ ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് നടക്കുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം ഈ ചോദ്യം ഉയരാറുണ്ട്. നിലവില്‍ ഐ ലീഗും ഐഎസ്എല്ലും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആഭ്യന്തര ഫുട്‌ബോള്‍ ലീഗുകള്‍ ഒന്ന് പോലും നിലവാരത്തിലുള്ളതല്ലെങ്കിലും ഒരൊറ്റ പേര് മാറ്റത്തിലൂടെ ലോകഫുട്‌ബോളില്‍ വരവറിയിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍. ഇതിനാല്‍ എഐഎഫ്എഫിന്റെ പേര് ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഭാരത് എന്നാക്കണമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോളിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവരുടെ ദീര്‍ഘദര്‍ശനം.
 
പേര് മാറ്റിയാല്‍ എങ്ങനെ കളി മാറും. അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഒരു ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകന് ഉയര്‍ന്നാല്‍ ചന്ദ്രന്‍ മുതല്‍ സൂര്യന്‍ വരെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവരുടെ തലയ്ക്ക് മേലെ ആ ഉത്തരമുണ്ടെന്നായിരിക്കും എഐഎഫ്എഫ് ഉന്നതരുടെ മറുപടി. അല്ലെങ്കിലും ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് റെലഗേഷനും പ്രമോഷനും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനവും ഗ്രാസ് റൂട്ട് പ്രോഗ്രാമുകളും ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളും ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ലോകഫുട്‌ബോളില്‍ ഉയര്‍ന്ന് പൊങ്ങാന്‍ ഇങ്ങനെയുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ കൊണ്ടെ സാധിക്കു എന്നത് ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷനറിയാം. കോടികള്‍ മുടക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊരു മുന്നേറ്റം സാധ്യമാകുമ്പോള്‍ എന്തിനാണ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ ചെലവാക്കുന്നത് എന്നാകാം ഉന്നതരുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം.
 
140 കോടി ജനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും ഫുട്‌ബോളില്‍ ആവേശമുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ കാരണം ചിലപ്പോ പേരിന്റെ ദോഷമാണെങ്കിലോ അല്ലാതെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായ പേരുദോഷമാകാന്‍ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. ഭാരത് എന്ന് പേര് മാറ്റുന്നതോടെ സ്റ്റേഡിയങ്ങള്‍ നിറയുകയും രാജ്യസ്‌നേഹമുള്ളവര്‍ കളികാണാന്‍ എത്തുകയും ചെയ്യും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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