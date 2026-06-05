അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പരിശീലകർക്ക് പുല്ലുവില, ടീമിനുള്ളിൽ തമ്മിലടി, മോശം സമയത്ത് കാമുകിയ്ക്കൊപ്പം കറങ്ങി എംബാപ്പെ, എന്താണ് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?
- ബാഴ്സയ്ക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകില്ല, മൈതാനം വിട്ട് എംബാപ്പെ, തോൽവി അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ലപ്പോർട്ട, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വിമർശനം
- ലോകകപ്പ് ആര് നേടും, സാധ്യത 3 ടീമുകൾക്കെന്ന് എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയ, ലിസ്റ്റിൽ അർജൻ്റീനയില്ല!
- UCL Final PSG : ഗബ്രിയേലിനും എസെയ്ക്കും പിഴച്ചു, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തകർന്ന് ഗണ്ണേഴ്സ്, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നിലനിർത്തി പി എസ് ജി
- ബ്രസീലിന് നിരാശ, നെയ്മർക്ക് വീണ്ടും പരിക്ക്, രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും
എന്ത് എംബാപ്പെ, എന്ത് ഒലീസെ.. ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഐവറി കോസ്റ്റ്, ലോകകപ്പിന് മുൻപായി വമ്പൻ തിരിച്ചടി
ഫ്രാന്സിനെതിരായ ഐവറി കോസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ജയമെന്ന പ്രത്യേകതയും മത്സരത്തിനുണ്ട്.
2026 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തില് ലോക ഫുട്ബോളിലെ ശക്തരായ ഫ്രാന്സിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഐവറി കോസ്റ്റ്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നില് നിന്ന ശേഷം ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ ആഫ്രിക്കന് ടീം 2-1ന് ഫ്രാന്സിനെ കീഴടക്കി ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫ്രാന്സിനെതിരായ ഐവറി കോസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ജയമെന്ന പ്രത്യേകതയും മത്സരത്തിനുണ്ട്.
ആദ്യ പകുതിയില് പൂര്ണ ആധിപത്യം പുലര്ത്തിയത് ഫ്രാന്സായിരുന്നു. തുടര്ച്ചയായ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ കിലിയന് എംബാപ്പെയും മൈക്കല് ഒലീസെയും റയാന് ചെര്ക്കിയും ഐവറി കോസ്റ്റിനെ വിറപ്പിച്ചു. ആദ്യപകുതിയില് റയാന് ചെര്ക്കി നേടിയ ഗോളോടെ ഫ്രാന്സ് ലീഡെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് രണ്ടാം പകുതിയില് കളിയാകെ മാറി. 53-ാം മിനിറ്റില് ഗ്യൂല ഡ്യുവയിലൂടെ സമനിലനേടിയ ഐവറി കോസ്റ്റ് അമാദ് ഡിയാലോയിലൂടെ 84-ാം മിനിറ്റില് വിജയഗോളും കണ്ടെത്തി.
മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഐവറി കോസ്റ്റിനായി തിളങ്ങിയ ഗ്യൂല ഡുവേയുടെ സഹോദരനായ ഡിസേര് ഡുവേ ഫ്രഞ്ച് ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ഫ്രാന്സ് ഇത്തവണ സൂപ്പര് താരങ്ങളുടെ നിരയുമായാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഡെംബലെയും ഒലീസെയും എംബാപ്പയുമെല്ലാം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന മുന്നേറ്റനിരയാണ് ഫ്രാന്സിന്റെ കരുത്ത്. എന്നാല് ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്പായുള്ള പരാജയം ഫ്രാന്സിനെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.