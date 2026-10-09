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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (14:53 IST)

ഇത്തവണ അൽ- ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്: ഐഎസ്എൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് നാളെ തുടക്കം, യൂട്യൂബിലും കളി കാണാം

Indian super league,ISL Broadcast, Youtube,Kerala News, Sports
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (14:55 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് 2026-27 സീസണിന് ഒക്ടോബര്‍ 10ന് തുടക്കം. ഇത്തവണ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് യൂട്യൂബിലും മത്സരങ്ങള്‍ തത്സമയം കാണാനാകും. ഡിജിറ്റല്‍ സ്ട്രീമിങ്ങിനുള്ള അവകാശം യൂട്യൂബിനും നല്‍കിയതോടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകള്‍ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആരാധകര്‍ക്ക് കളി കാണാന്‍ കഴിയും. ഫുട്‌ബോളിന്റെ ജനപ്രീതി ഉയര്‍ത്തുക എന്ന തീരുമാനമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍. യൂട്യൂബിന് പുറമെ സോണിലിവ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും മത്സരങ്ങള്‍ കാണാനാകും.
 
13 ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ സീസണിലുള്ളത്. ആദ്യ സീസണില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഹോം, എവേ ഫോര്‍മാറ്റുകളിലേക്ക് ലീഗ് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്. ഒക്ടോബര്‍ 10 മുതല്‍ 2027 മെയ് വരെ മത്സരങ്ങള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കും. ആകെ 163 മത്സരങ്ങളാണ് ടൂര്‍ണമെന്റിലുള്ളത്. ഇതില്‍ ജനുവരി 17 വരെയുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മാത്രം 78 മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കും. ഇതില്‍ തന്നെ 53 മത്സരങ്ങളും വെള്ളി,ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്, മോഹന്‍ ബഗാന്‍, മുംബൈ സിറ്റി, ബെംഗളുരു എഫ് സി ഉള്‍പ്പടെ പ്രമുഖ ടീമുകള്‍ക്കൊപ്പം ജംഷഡ്പൂര്‍ എഫ് സിക്ക് പകരം ചര്‍ച്ചില്‍ ബ്രദേഴ്‌സും എത്തും. പുതിയ ഉടമകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ തികച്ചും മുഖം മിനുക്കിയാണ് ഇത്തവണ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എത്തുന്നത്. കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിലും താരങ്ങളിലും നിരവധി സൈനിങ്ങുകള്‍ നടത്താന്‍ ഇക്കുറി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനായിട്ടുണ്ട്. നായകന്‍ ലൂണയുടെ കീഴില്‍ ഒത്തിണക്കം കാണിക്കാനായാല്‍ വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള കിരീടവരള്‍ച്ച അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് സാധിക്കും.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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