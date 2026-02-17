ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026
4 ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടാമതും തോൽവി, ബാഴ്സയെ ഞെട്ടിച്ച് ജിറോണ, ലാലിഗയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി

ജിറോണയ്‌ക്കെതിരെ 2-1നാണ് ബാഴ്‌സയുടെ പരാജയം.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:25 IST)
സ്പാനിഷ് ലീഗില്‍ അത്‌ലറ്റികോ മാഡ്രിഡിനോടെറ്റ വമ്പന്‍ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ജിറോണയ്‌ക്കെതിരെയും തോല്‍വി വഴങ്ങി സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ ബാഴ്‌സലോണ. ലീഗില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയ ബാഴ്‌സയ്ക്ക് ആദ്യപകുതിയില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായെങ്കിലും ഗോള്‍ സ്വന്തമാക്കാനായില്ല. ജിറോണയ്‌ക്കെതിരെ 2-1നാണ് ബാഴ്‌സയുടെ പരാജയം.

മത്സരത്തിന്റെ 59-ാം മിനിറ്റില്‍ പോ കുബാര്‍സിയുടെ ഹെഡ്ഡര്‍ ബാര്‍സക്ക് ലീഡ് നല്‍കി. എന്നാല്‍ ആ സന്തോഷം ഏറെ നേരം നീണ്ട് നിന്നില്ല. വെറും
രണ്ട് മിനിറ്റിനകം തോമസ് ലെമര്‍ ടാപ്-ഇന്‍ ഗോളിലൂടെ ജിറോണ് സമനില സ്വന്തമാക്കി. 86-ാം മിനിറ്റില്‍ ഫ്രാന്‍ ബെല്‍ട്രാന്‍ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കിടിലന്‍ ഫിനിഷ് നടത്തി ജിറോണയ്ക്ക് വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാന മിനിറ്റുകളില്‍ ബാഴ്‌സ ഇക്വലൈസര്‍ നേടിയെങ്കിലും ലെവന്‍ഡോവ്സ്‌കിയുടെ ഗോള്‍ ഓഫ്സൈഡില്‍ റദ്ദായി പോയി. മത്സരത്തില്‍ നേരത്തെ ലഭിച്ച ഒരു പെനാല്‍റ്റി അവസരം ലാമിന്‍ യമാലും പാഴാക്കിയിരുന്നു.


തോല്‍വിയോടെ ബാര്‍സലോണ 24 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 50 പോയിന്റായി. 52 പോയിന്റുമായി റയല്‍ മാഡ്രിഡാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്.


