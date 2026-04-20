തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍

Bundesliga : തൂക്കി ചുവന്ന കരങ്ങളോടെ, ബയേണിന് 35-ാം ബുണ്ടസ്‌ലിഗ കിരീടം

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:23 IST)
അലിയന്‍സ് അരീനയില്‍
വിഎഫ്ബി സ്റ്റട്ട്ഗാര്‍ട്ടിനെ 4-2ന് തകര്‍ത്ത് ജര്‍മന്‍ ലീഗായ ബുണ്ടസ് ലിഗയില്‍ കിരീടമുയര്‍ത്തി ബയേണ്‍ മ്യൂണിച്ച്. സീസണില്‍ നാല് മത്സരങ്ങള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് ബയേണ്‍ ബുണ്ടസ് ലീഗയില്‍ കിരീടം ഉറപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ 21-ാം മിനിറ്റില്‍ ക്രിസ് ഫ്യൂറിഷ് സ്റ്റട്ട്ഗാര്‍ട്ടിന് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കിയെങ്കിലും മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഗോള്‍ മടക്കിയാണ് ബയേണ്‍ മത്സരം തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.

31, 33, 37 മിനിറ്റുകളില്‍ യഥാക്രമം റഫേല്‍ ഗ്വെരേറോ, നിക്കോളാസ് ജാക്സണ്‍, അല്‍ഫോന്‍സോ ഡേവീസ് എന്നിവര്‍ നേടിയ ഗോളുകളോടെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ 3 ഗോളുകളാണ് ബയേണ്‍ നേടിയത്. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ ഹാരി കെയ്‌നും ഗോള്‍ നേടിയതോടെ ബയേണ്‍ 4 ഗോളുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. 88-ാം മിനിറ്റില്‍ ചേമ ആന്‍ഡ്രസ് ഗോള്‍ മടക്കിയെങ്കിലും ബയേണ്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

ഈ സീസണില്‍ 109 ഗോളുമായി ബയേണ്‍ ബുണ്ടസ്ലിഗ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഗോള്‍ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി - 1971-72 ലെ ഫ്രാന്‍സ് ബെക്കന്‍ബോവര്‍-ഗേര്‍ഡ് മുള്ളര്‍ യുഗത്തിലെ 101 ഗോള്‍ റെക്കോഡ് തകര്‍ത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നേട്ടം. ബയേണ്‍ പരിശീലകനെന്ന നിലയില്‍ വിന്‍സന്റ് കോമ്പനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കിരീടനേട്ടമാണിത്. കഴിഞ്ഞ 14 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബയേണ്‍ നേടുന്ന 13മത് ബുണ്ടസ്ലിഗ കിരീടമാണിത്. ഇനി ബയര്‍ ലെവര്‍കൂസനെതിരായ ജര്‍മന്‍ കപ്പ് സെമി-ഫൈനലും പിഎസ്ജിക്കെതിരായ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് സെമി-ഫൈനലും വിജയിച്ച് ട്രെബ്ള്‍ സ്വപ്നം സജീവമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജര്‍മന്‍ വമ്പന്മാര്‍.



