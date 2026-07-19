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മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായി തീ പോരാട്ടം, ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും കൂടെ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 10 ഗോൾ, സാകയ്ക്ക് ഹാട്രിക്
ഫ്രാന്സിനായി കിലിയന് എംബാപ്പെ 2 ഗോളുകള് നേടി ഗോള്ഡന് ബൂട്ടിനായുള്ള മത്സരത്തില് മുന്നിലെത്തി.
ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാര്ക്കായുള്ള മത്സരത്തില് മയാമിയില് നടന്നത് തീപ്പാറുന്ന പോരാട്ടം. ഫ്രാന്സിനെ നാലിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകള്ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ടാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യപകുതിയിലാണ് 4 ഗോളുകളും ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയത്. ഫ്രാന്സിനായി കിലിയന് എംബാപ്പെ 2 ഗോളുകള് നേടി ഗോള്ഡന് ബൂട്ടിനായുള്ള മത്സരത്തില് മുന്നിലെത്തി. ലോകകപ്പില് ഏറ്റവുമധികം ഗോളുകളെന്ന സാക്ഷാല് ലയണല് മെസ്സിയുടെ റെക്കോര്ഡും എംബാപ്പെ കടത്തിവെട്ടി.
മത്സരം ആരംഭിച്ചത് മുതല് ആക്രമണാത്മകമായ ഫുട്ബോളാണ് ഇരുടീമുകളും കളിച്ചത്. ആദ്യ മിനിറ്റുകളില് തന്നെ ഇരുടീമുകളും എതിര്ഗോള്മുഖങ്ങളില് അപകടം വിതച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റില് ഡെക്ലാന് റെയ്സിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നിലെത്തി. മധ്യനിരയില് നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് താരത്തിന്റെ പാസ് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു റൈസിന്റെ മുന്നേറ്റം. കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം കൗണ്ടര് അറ്റാക്കുകള് നടത്തിയെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാന് ഫ്രാന്സിനായില്ല.
മത്സരത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം മിനിറ്റില് എസ്രി കോന്സിയിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഗ് ഉയര്ത്തി. ബെല്ലിങ്ങാമും റാഷ്ഫോര്ഡും സാക്കയും നിരന്തരം ഫ്രഞ്ച് ഗോള് മുഖത്ത് ഭീതി പരത്തി. മത്സരത്തിന്റെ 37മത്തെ മിനിറ്റിലും ഇഞ്ചുറി സമയത്തും ബുക്കായോ സാക്ക ഗോളുകള് കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ 2014ലെ സെമിഫൈനലിന് സമാനമായ ദുരന്തമാണോ ഫ്രാന്സിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന സംശയം മത്സരം തന്നെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയില് കളി മാറി.
രണ്ടാം പകുതിയില് ബാര്ക്കോളയും ഡെംബലെയും മൈതാനത്തിറങ്ങി. 48മത്തെ മിനിറ്റില് എംബാപ്പെ ഗോള് നേടി. ഇതോടെ ഗോള്ഡന് ബൂട്ട് റേസില് താരം ലയണല് മെസ്സിയെ മറികടന്നു. മിനുറ്റുകള്ക്കകം ബാര്ക്കോളയിലൂടെ ഫ്രാന്സ് രണ്ടാം ഗോളും കണ്ടെത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടും മുന്നേറ്റങ്ങള് നടത്തിയതോടെ മത്സരം കടുത്തു. 66മത്തെ മിനിറ്റില് എംബാപ്പെ വീണ്ടും ഗോള്വല കുലുക്കി. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗോളുകളെന്ന റെക്കോര്ഡ് താരം സ്വന്തമാക്കി. ഈ ലോകകപ്പില് മാത്രം 10 ഗോള്. പിന്നീട് ഫ്രാന്സ് പലതവണ ഗോളിനടുത്തെത്തി. എന്നാല് 87മത്തെ മിനിറ്റില് ലഭിച്ച പെനാല്റ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ബുക്കായോ സാക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡ് ഉയര്ത്തി. എക്സ്ട്രാ ടമില് ഡെംബല്ലെ ഫ്രാന്സിനായി ഗോള് നേടിയതോടെ സ്കോര് ഇംഗ്ലണ്ട് 5, ഫ്രാന്സ് 4. എന്നാല് മത്സരത്തിന്റെ അവസാനനിമിഷം ബെല്ലിങ്ങ്ഹാം ഗോള് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 6-4ന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.