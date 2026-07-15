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നാളെ മഴ പെയ്യുമോ?, അർജൻ്റീന വിജയിച്ചാൽ പെയ്തേക്കും, നടക്കാതെ പോയ ഫൈനലിസിമ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ?
മറ്റൊരു സെമിഫൈനലില് ഇംഗ്ലണ്ട്, അര്ജന്റീനയെ നേരിടുമ്പോള് പതിവില്ലാത്തവിധം ആരാധകപിന്തുണ ഇംഗ്ലണ്ടിനുണ്ട്.
2026ലെ ലോകകപ്പ് അരങ്ങുയര്ന്നപ്പോള് പതിവ് പോലെ സജീവമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഫാന് ഫൈറ്റുകള്. ഇഷ്ടടീമുകളുടെ ബാനറുകളും ഫ്ലക്സുകളും കൊടികളുമായി നാടെങ്ങും സജീവമായി. പോര്ച്ചുഗല്, അര്ജന്റീന, ബ്രസീല് ടീമുകള്ക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതല് ആരാധകര്. ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലില് അര്ജന്റീന - പോര്ച്ചുഗല് പോരാട്ടത്തിനും സെമിഫൈനലില് ബ്രസീല്- അര്ജന്റീന പോരാട്ടത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ലോകകപ്പ് ഫിക്സ്ചര്.
എന്നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് തന്നെ വമ്പന്മാരായ ബ്രസീലിനും പോര്ച്ചുഗലിനുമൊക്കെ അടിതെറ്റി. വമ്പന്മാരായ ജര്മനി തുടക്കത്തില് തന്നെ മടങ്ങി. ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലില് പ്രവേശനം നേടിയെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാകാന് സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ പോര്ച്ചുഗലിന് എതിരാളികളായി വന്നത് സ്പെയ്ന്. തീരാത്തെ പെയ്ന് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്പെയ്ന് പോര്ച്ചുഗലിനെ യാത്രയാക്കിയത്. ഹാലണ്ടിന്റെ നോര്വെ ബ്രസീലിനെയും തകര്ത്തു.
ക്വാര്ട്ടര് ഘട്ടത്തില് കേരളത്തിലെ സിംഹഭാഗം ഫ്ലെക്സുകളും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നത് മുതല് അര്ജന്റീന വില്ലനായി മാറി. സ്വന്തം ടീമുകള് പുറത്തായതോടെ ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രം ലൈനിലേക്കാണ് പോര്ച്ചുഗല്- ബ്രസീല് ആരാധകര് മാറിയത്. ഫിഫാ ബോയ്, ഫിഫ മത്സരങ്ങളെല്ലാം റിഗ്ഡാണ് എന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയ മുഴുവന് പാടിനടന്നെങ്കിലും ഇനിയെങ്ങാനും അര്ജന്റീന തോറ്റാലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അര്ജന്റീനയുടെ മത്സരങ്ങള് ഇവര് ഒഴിവാക്കിയതുമില്ല. ഫൈനലില് എങ്ങാനും എത്തിയാല് റൊണാള്ഡോയുടെ ഫാന് ബോയിയായ കിലിയന് എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാന്സ് തകര്ത്തുവിടുമെന്ന് പരിഹാസങ്ങളുണ്ടായി. മത്സരം ഫിഫ ബോയ് വിലക്കെടുത്തതാണെങ്കിലും മത്സരഫലം അറിയാമെങ്കിലും നോക്കൗട്ടിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും അര്ജന്റീന തോല്ക്കാന് കാത്തിരുന്ന സ്പെഷ്യല് ഫാന്സാണ് ഇത്തവണ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരില് ഏറെയും.ALSO READ: 'അനങ്ങിയാൽ പൊട്ടിക്കും'; ഫ്രഞ്ച് ത്രയം ലോക്ക്ഡ്, ക്ലെവർ യമാൽ
ഫ്രാന്സ്- സ്പെയ്ന് സെമിഫൈനല് മത്സരത്തില് ഫ്രാന്സ് പുറത്തായതോടെ വലിയ നിശബ്ദതയാണ് ചുറ്റുമുള്ളത്. ബോള് പൊസിഷനിലും പാസിങ്ങിലും ഡിഫന്സിലുമെല്ലാം മുന്നിട്ട് നിന്ന സ്പെയ്ന് യാതൊരു സാധ്യതകളും നല്കാതെയാണ് എംബാപ്പെ, ഡെംബലെ, ഒലീസെ,ബാര്കോള,ഡുവെ എന്നിവരെല്ലാം അടങ്ങിയ ഫ്രാന്സ് നിരയെ പൂട്ടിയത്. മറ്റൊരു സെമിഫൈനലില് ഇംഗ്ലണ്ട്, അര്ജന്റീനയെ നേരിടുമ്പോള് പതിവില്ലാത്തവിധം ആരാധകപിന്തുണ ഇംഗ്ലണ്ടിനുണ്ട്. മത്സരഫലം അര്ജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായാല് കമ്മിറ്റി ടീമായ അര്ജന്റീനയും അര്ജന്റീനയുടെ ബി ടീമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്പെയ്നും തമ്മിലാകും ഫൈനല്.
നേരത്തെ യൂറോകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയ്നും കോപ്പ അമേരിക്ക ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്ജന്റീനയും തമ്മില് നടക്കാനിരുന്ന ഫൈനലിസിമ പോരാട്ടം പല കാരണങ്ങളാല് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ സ്വപ്നഫൈനല് കാണാമെന്നാണ് അര്ജന്റീന ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം ഹാരി കെയ്നും സഖ്യവും വിജയിച്ചാല് ഫിഫയെ പുണ്യാളന്മാരാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ബ്രസീല്- പോര്ച്ചുഗല് ഫാന്സ് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും.ALSO READ: Spain vs France: സ്പാനിഷ് പ്രഹരത്തിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ബോൾട്ടിളകി; തലകുനിച്ച് എംബാപ്പെ