മെസ്സി ഗോട്ടായിരിക്കും ബോട്ട് റൊണാൾഡോ തന്നെ : 2012ലെ മെസ്സിയെ പിന്തള്ളി പ്രഥമ B.O.A.T പുരസ്കാരം പോർച്ചുഗീസ് താരത്തിന്
2012ലെ മെസ്സിയുടെ ബാലണ് ഡി ഓര് പുരസ്കാരത്തെ മറികടന്നാണ് 2008ലെ റൊണാള്ഡോയുടെ പ്രകടനം പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹമായത്.
ഫ്രാന്സ് ഫുട്ബോള് മാഗസില് അവതരിപ്പിച്ച ബാലണ് ഡി ഓര് ഓഫ് ഓള് ടൈം(BOAT) പുരസ്കാരം പോര്ച്ചുഗീസ് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോയ്ക്ക്. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാലണ് ഡി ഓര് പുരസ്കാരജേതാവ് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ബോട്ട് പുരസ്കാരം ബാലണ് ഡി ഓര് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. 2012ലെ മെസ്സിയുടെ ബാലണ് ഡി ഓര് പുരസ്കാരത്തെ മറികടന്നാണ് 2008ലെ റൊണാള്ഡോയുടെ പ്രകടനം പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹമായത്.
ബാലണ് ഡി ഓര് പുരസ്കാരങ്ങളുടെ എഴുപതാം വാര്ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രത്യേക വോട്ടെടുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. കുറഞ്ഞത് 2 തവണയെങ്കിലും ബാലണ് ഡി ഓര് നേടിയിട്ടുള്ള 10 ഇതിഹാസതാരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാലണ് ഡി ഓര് സീസണുകളില് നിന്ന് ആരാധകരാണ് വിജയിയെ നിശ്ചയിച്ചത്. 2008ല് മാഞ്ചസ്റ്റര് യുണൈറ്റഡില് റൊണാള്ഡോ നടത്തിയ പ്രകടനത്തെയാണ് ജനങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 2012ല് ബാഴ്സയ്ക്കായി 91 ഗോള് നേടിയ ലയണല് മെസ്സിയുടെ സീസണെയാണ് റൊണാള്ഡോ പിന്നിലാക്കിയത്. റൊണാള്ഡോയുടെ തന്നെ 2017 സീസണാണ് ലിസ്റ്റില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനുള്ളത്.
OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has won the inaugural BOAT (Ballon d’Or of All Time) vote, beating Lionel Messi and football legends. And the winning season? 2007/08. Manchester United Ronaldo. 42 goals. Premier League champion. Champions League winner. His first Ballon d’Or. Old Trafford gave the world a monster. Sir Alex knew what he had. UNITED FANS, THIS ONE IS OURS.— LeaderOfMen (@chukwuma___) October 28, 2026
2007-08 സീസണില് മാഞ്ചസ്റ്റര് യുണൈറ്റഡിനെ പ്രീമിയര് ലീഗ്,യുവേഫ ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാന് റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. 42 ഗോളുകളും 8 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് റൊണാള്ഡോ ഈ സീസണില് നേടിയത്. കൂടാതെ പ്രീമിയര് ലീഗ് ഗോള്ഡന് ബൂട്ട്, ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് ടോപ്പ് സ്കോറര്, യൂറോപ്യന് ഗോള്ഡന് ഷൂ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പ്രീമിയര് ലീഗ് പ്ലെയര് ഓഫ് ദി സീസണ്, പിഎഫ്എ പ്ലെയേഴ്സ് പ്ലെയര് ഓഫ് ദി ഇയര്, എഫ് ഡബ്യു എ ഫുട്ബൊളര് ഓഫ് ദി ഇയര്,യുവേഫ ക്ലബ് ഫുട്ബോളര് ഓഫ് ദി ഇയര്, ഫിഫ വേള്ഡ് പ്ലെയര് ഓഫ് ദ ഇയര് എന്നീ പ്രധാന ബഹുമതികളെല്ലാം സീസണില് റൊണാള്ഡോ തൂത്തുവാരിയിരുന്നു.