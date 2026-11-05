ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ രാജ്യാന്തര കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചു
രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് പോർച്ചുഗൽ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. അഞ്ച് തവണ ബലൻ ദ് ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയ റൊണാൾഡോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ നേടിയ റൊണാൾഡോ 41-ാം വയസ്സിലാണ് രാജ്യാന്തര കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 2016 ൽ പോർച്ചുഗൽ യൂറോ കപ്പ് നേടിയത് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കീഴിലാണ്. 23 വർഷം രാജ്യത്തിനായി കളിച്ചെന്നും ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സി രാജ്യാന്തര ടീമിന് തിരിച്ചുകൊടുക്കാൻ സമയമായെന്നും റൊണാൾഡോ വൈകാരികമായി പറഞ്ഞു.
ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ പോർച്ചുഗലിനായി റൊണാൾഡോ കളിച്ചു. ആറ് ലോകകപ്പുകളിലും പോർച്ചുഗലിനായി ഗോൾ നേടി. രണ്ട് തവണ യുവേഫ നാഷൻസ് ലീഗ് കിരീടവും പോർച്ചുഗലിന് നേടിക്കൊടുത്തു. 2003 ലാണ് റൊണാൾഡോ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.