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  4. Cristiano Ronaldo Announces International Retirement, Set to Quit Portugal Duty
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (16:43 IST)

ഇതിഹാസ കരിയറിന് വിരാമം, പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയിൽ കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ തീരുമാനവുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

നവംബര്‍ മാസത്തെ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ദേശീയ ടീമിന്റെ ഏഴാം നമ്പര്‍ ജഴ്‌സി അഴിച്ചുവെക്കുമെന്ന് 41കാരനായ റൊണാള്‍ഡോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Cristiano ronaldo
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (16:40 IST)
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ലിസ്ബണ്‍: ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളില്‍നിന്ന് വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ദേശീയ ടീമിലെ കരിയറിനാണ് ഇതോടെ അവസാനമാകുന്നത്. നവംബര്‍ മാസത്തെ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ദേശീയ ടീമിന്റെ ഏഴാം നമ്പര്‍ ജഴ്‌സി അഴിച്ചുവെക്കുമെന്ന് 41കാരനായ റൊണാള്‍ഡോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
 
'പോര്‍ച്ചുഗീസ് ജനതയോട്, ദേശീയ ടീമിന്റെ ഏഴാം നമ്പര്‍ ജഴ്‌സി തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കേണ്ട ദിവസം എത്തിയിരിക്കുന്നു' എന്നായിരുന്നു റൊണാള്‍ഡോയുടെ വൈകാരിക പ്രഖ്യാപനം. 23 വര്‍ഷത്തോളം ആ ജഴ്‌സി അണിയാനും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തിനായി പോരാടാനും കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തവും അഭിമാനവുമായിരുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. 'പോര്‍ച്ചുഗല്‍ എപ്പോഴും എന്നിലുണ്ടാകും' എന്ന സന്ദേശവും വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിനൊപ്പം താരം പങ്കുവെച്ചു.
 
2003ല്‍ 18-ാം വയസ്സില്‍ ദേശീയ ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച റൊണാള്‍ഡോ, പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഫുട്‌ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമായാണ് പടിയിറങ്ങുന്നത്. ദേശീയ ടീമിനായി ഇതുവരെ 234 മത്സരങ്ങളില്‍ കളിച്ച താരം 146 ഗോളുകള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പുരുഷ രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച താരമെന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളുകള്‍ നേടിയ താരമെന്നതും റൊണാള്‍ഡോയുടെ പേരിലുള്ള റെക്കോഡുകളാണ്.
 
2016ല്‍ പോര്‍ച്ചുഗലിന് ആദ്യ യൂറോ കപ്പ് കിരീടം സമ്മാനിക്കുന്നതില്‍ റൊണാള്‍ഡോ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 2019ലും 2025ലും യുവേഫ നേഷന്‍സ് ലീഗ് കിരീടം നേടിയ ടീമുകളിലും താരം അംഗമായിരുന്നു. ആറ് ലോകകപ്പുകളില്‍ കളിച്ച അപൂര്‍വ നേട്ടവും റൊണാള്‍ഡോ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ലോകകപ്പിലും ഗോള്‍ നേടിയതോടെ ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പ് പതിപ്പുകളില്‍ വലകുലുക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോഡും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു.
 
അടുത്തിടെ പരിശീലകന്‍ ജോര്‍ജ് ജീസസുമായുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും ദേശീയ ടീം ക്യാമ്പില്‍നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിത മടക്കവും താരത്തെ വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ 30 ദിവസത്തെ സസ്‌പെന്‍ഷനും നേരിട്ടു. എന്നാല്‍ അന്ന് രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളില്‍നിന്ന് വിരമിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
 
ലോക ഫുട്‌ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാളുടെ രാജ്യാന്തര കരിയറിനാണ് ഇതോടെ തിരശ്ശീല വീഴുന്നത്. പോര്‍ച്ചുഗലിന്റെ ഏഴാം നമ്പര്‍ ജഴ്‌സിയില്‍ ഇനി റൊണാള്‍ഡോയെ കാണാനാകില്ലെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം ആരാധകര്‍ക്ക് വൈകാരികമായ വിടവാങ്ങലാകും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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