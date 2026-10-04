ഒന്ന് വിറപ്പിച്ചു,നന്നായി പൊരുതി : ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി
ഇന്ത്യ മികച്ച രീതിയില് പ്രതിരോധിച്ചു, പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. മികച്ച കളിയാണ് പുറത്തെടുത്തതെന്നും ആഞ്ചലോട്ടി
സാള്ട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന സൗഹൃദമത്സരത്തില് അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനെതിരെ മികച്ച പോരാട്ടം നടത്തിയ ഇന്ത്യന് ടീമിനെ പ്രശംസിച്ച് ബ്രസീല് പരിശീലകന് കാര്ലോ ആഞ്ചലോട്ടി. ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തില് 4-0നാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബ്രസീല് വിജയിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലെ ബ്രസീല് ആക്രമിച്ച് കളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മികച്ച പ്രതിരോധം തീര്ക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു. 28മത്തെ മിനിറ്റില് എസ്തേവാവോയിലൂടെയാണ് ബ്രസീല് ആദ്യ ഗോള് നേടിയത്. ആദ്യപകുതി അവസാനിപ്പിക്കും മുന്പ് പെഡ്രോ രണ്ടാം ഗോളും നേടി. രണ്ടാം പകുതിയില് സാമുവല് ലിനോയാണ് 2 ഗോളുകള് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആദ്യ ഗോള് കണ്ടെത്തുക പ്രയാസകരമായിരുന്നുവെന്നും അതിന് ശേഷം മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാന് തങ്ങള്ക്കായെന്നും ആഞ്ചലോട്ടി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ മികച്ച രീതിയില് പ്രതിരോധിച്ചു, പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. മികച്ച കളിയാണ് പുറത്തെടുത്തതെന്നും ആഞ്ചലോട്ടി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ലോകോത്തരതാരങ്ങള് അടങ്ങിയ ബ്രസീലിനെതിരെ കളിക്കാനായത് മികച്ച അനുഭവമാണെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങള് താരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യന് പരിശീലകനായ ഖാലിദ് ജമീല് പറഞ്ഞു.ALSO READ: ഗോളടിച്ച് കൂട്ടി അർജൻ്റീന, സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ബുർക്കിന ഫാസോയെ തകർത്തത് 7 ഗോളിന്