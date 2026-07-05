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അറിയുമോ? ബ്രസീൽ ഇതുവരെ നോർവേയെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല !
നാല് തവണയാണ് ഇരു ടീമുകളും രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത്
Norway
ബ്രസീൽ - നോർവേ മത്സരത്തിനായി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ബ്രസീൽ ആരാധകരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രം രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ ഉണ്ട്. നോർവേയെ ഇതുവരെ ബ്രസീലിനു തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല !
നാല് തവണയാണ് ഇരു ടീമുകളും രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അതിൽ രണ്ട് കളികൾ നോർവേ ജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. ഈ ചരിത്രം ബ്രസീൽ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ്.
1988 ൽ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ രാജ്യാന്തര സൗഹൃദ മത്സരം കളിച്ചിരുന്നു. 1-1 സമനിലയിലാണ് മത്സരം അവസാനിച്ചത്. 1997 ലെ രാജ്യാന്തര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ 4-2 നു നോർവേ ബ്രസീലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 1998 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2-1 നു ജയം നോർവേയ്ക്കൊപ്പം. അന്ന് റൊണാൾഡോ നസാരിയോ അടക്കമുള്ള ഏതാനും ബ്രസീൽ സൂപ്പർതാരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രവേശനം ഉറപ്പിച്ചതിനാൽ സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കു പലർക്കും വിശ്രമം അനുവദിച്ചാണ് നോർവേയ്ക്കെതിരെ ബ്രസീൽ അന്ന് കളിച്ചത്.
2006 ലാണ് ഇരു ടീമുകളും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. രാജ്യാന്തര സൗഹൃദ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. 1-1 ന് കളി സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
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