UCL Semi Finals : ഗണ്ണേഴ്സിനായി അവതരിച്ച് സാക ഗോൾ, 20 വർഷത്തിന് ശേഷം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ

യൂറോപ്യന് ഫുട്ബോളിലെ വമ്പന്മാരെ തീരുമാനിക്കുന്ന ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് ഫൈനലിലേക്ക് അത്ലറ്റികോ മാഡ്രിഡിനെ തകര്ത്ത് മുന്നേറി ആഴ്സണല്. നീണ്ട 20 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ആഴ്സനലിന്റെ ഫൈനല് പ്രവേശനം. നേരത്തെ ആദ്യപാദ സെമിയില് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള് മത്സരം സമനിലയില് പിരിഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗ സെമിയില് ബുകായോ സാക നേടിയ ഒരു ഗോളിനാണ് ആഴ്സണല് വിജയിച്ചുകയറിയത്.
ഹാഫ് ടൈമിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഗോള് കീപ്പര് തടഞ്ഞ ഷോട്ടിന്റെ റീബൗണ്ടിലാണ് സാക്ക ആഴ്സണലിന്റെ വിജയഗോള് നേടിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 44മത്തെ മിനിറ്റിലായിരുന്നു ആഴ്സണലിന്റെ ഗോള്.രണ്ടാം പകുതിയില് അറ്റ്ലറ്റിക്കോ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ഗണ്ണേഴ്സ് പ്രതിരോധം അവസരങ്ങള് തടഞ്ഞു.ബയേണ് മ്യൂണിച്ച്- പിഎസ്ജി മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാകും മെയ് 30ന് നടക്കുന്ന ഫൈനല് പോരാട്ടത്തില് ആഴ്സണല് നേരിടുക.