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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 4 October 2026 (12:15 IST)

ഗോളടിച്ച് കൂട്ടി അർജൻ്റീന, സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ബുർക്കിന ഫാസോയെ തകർത്തത് 7 ഗോളിന്

Argentina vs Burkino faso, Sports News, Friendly football, Nico paz
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 4 Oct 2026 (12:21 IST)
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രാജ്യാന്തര സൗഹൃദമത്സരത്തില്‍ ബുര്‍ക്കിന ഫാസോയ്‌ക്കെതിരെ ഗോളടിച്ച് കൂട്ടി അര്‍ജന്റീന. ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ എസ്റ്റാഡിയോ മോണുമെന്റലില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ എതിരില്ലാത്ത 7 ഗോളുകള്‍ക്കാണ് അര്‍ജന്റീന വിജയിച്ചത്. ആദ്യ പകുതിയില്‍ മാത്രം 5 ഗോളുകളാണ് അര്‍ജന്റീന അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ബൊളീവിയയെ 4-0ത്തിന് അര്‍ജന്റീന തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.
 
മത്സരത്തിന്റെ നാലാം മിനിറ്റില്‍ ലൗതാരോ മാര്‍ട്ടിനസാണ് അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയത്. എട്ടാം മിനിറ്റില്‍ ബുര്‍ക്കിന ഫാസോ താരത്തിന്റെ ബോക്‌സിനുള്ളിലെ ക്ലിയറന്‍സ് ഓണ്‍ ഗോളായി മാറി. പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റില്‍ ജിയാന്‍ലൂക്ക പ്രെസ്റ്റിയാനി അര്‍ജന്റീനയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയര്‍ത്തി. അര്‍ജന്റീന കുപ്പായത്തില്‍ താരത്തിന്റെ ആദ്യ ഗോളാണിത്.
 
35മത്തെ മിനിറ്റില്‍ നിക്കോ പാസും തൊട്ടടുത മിനിറ്റില്‍ ഹൂലിയന്‍ അല്‍വാരസും ഗോളുകള്‍ നേടിയതോടെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ അര്‍ജന്റീനയുടെ ഗോള്‍നേട്ടം 5 ആയി. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ 57മത്തെ മിനിറ്റില്‍ ഫ്രാങ്കോ മസ്റ്റന്റുവാനോ ആറാം ഗോള്‍ നേടി. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ എക്‌സെക്വിയല്‍ പലാസിയോസ്,സാന്റിയാഗോ കാസ്‌ട്രോ, വാലന്റിന്‍ ബാര്‍ക്കോ, ജൂലിയാനോ സിമിയോണി,നിക്കോ ഗോണ്‍സാലസ് എന്നിവര്‍ പകരക്കാരായി ഇറങ്ങി. 93മത്തെ മിനിറ്റില്‍ ജൂലിയന്‍ സിമിയോണിയാണ് ഏഴാം ഗോള്‍ നേടി പട്ടിക തികച്ചത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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