ഞാൻ തന്നെയാടാ ബോട്ട്.. 15 മിനിറ്റിൽ ഹാട്രിക്കടിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, 1000 ഗോളുകളിലേക്ക് ഇനി 15 ഗോളുകളുടെ മാത്രം ദൂരം
ഹാട്രിക്കോടെ റൊണാള്ഡോയുടെ കരിയര് ഗോള് നേട്ടം 985 ആയി ഉയര്ന്നു.
ബാലണ്ഡിയോര് ഓഫ് ഓള് ടൈം(BOAT) പുരസ്കാരം നേടിയതിന് പിന്നാലെ സൗദി പ്രോ ലീഗില് ഹാട്രിക് നേട്ടവുമായി ആഘോഷിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ. സൗദി പ്രോ ലീഗില് അല് ഖൊലൂദ് ക്ലബിനെതിരായ മത്സരത്തില് വെറും 15 മിനിറ്റിനിടെയായിരുന്നു സൂപ്പര് താരത്തിന്റെ ഹാട്രിക് പ്രകടനം. മത്സരത്തില് 5-3ന്റെ തകര്പ്പന് വിജയമാണ് അല് നസര് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ ഹാട്രിക്കോടെ റൊണാള്ഡോയുടെ കരിയര് ഗോള് നേട്ടം 985 ആയി ഉയര്ന്നു.
കിംഗ് സൗദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തില് ആദ്യ പകുതിയില് ഇരുടീമുകളും 2-2 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയില് മത്സരം പൂര്ണ്ണമായും റൊണാള്ഡോ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. മത്സരത്തിന്റെ 66,72,81 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു റൊണാള്ഡോയുടെ ഗോളുകള്. പോര്ച്ചുഗല് താരമായ ജാവോ ഫെലിക്സ് 4 അസിസ്റ്റുകളാണ് മത്സരത്തില് നല്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര- ക്ലബ് കരിയറുകളിലായി റൊണാള്ഡോ നേടുന്ന 67മത്തെ ഹാട്രിക് ഗോള് നേട്ടമാണിത്. 2023ല് സൗദിയില് എത്തിയ ശേഷം റൊണാള്ഡോ അല് നസറിനായി നേടുന്ന ഏഴാമത്തെ ഹാട്രിക്കാണിത്.
നിലവില് 985 കരിയര് ഗോളുകള് സ്വന്തമാക്കിയ റൊണാള്ഡോ തന്റെ എതിരാളിയായ ലയണല് മെസ്സിയേക്കാള് 49 ഗോളുകള്ക്ക് മുന്നിലാണ്. അതേസമയം ഒക്ടോബര് 1 മുതല് പോര്ച്ചുഗല് ദേശീയ ടീമില് റൊണാള്ഡോയ്ക്കുള്ള വിലക്ക് നവംബറില് അവസാനിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കില് നവംബര് 14ന് ഡെന്മാര്ക്കിനെതിരായ യുവേഫ നാഷന്സ് ലീഗില് പോര്ച്ചുഗല് ടീമില് റൊണാള്ഡോ തിരിച്ചെത്താനും സാധ്യതയേറെയാണ്.