തിങ്കള്, 22 ഡിസംബര് 2025 (09:24 IST)
ഇന്ത്യന് സിനിമകള്ക്ക് പാകിസ്ഥാന് പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് വലിയ പ്രചാരമുണ്ട്. രശ്മിക മന്ദാന നായികയായ ദി ഗേള്ഫ്രണ്ട് എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രം ഇന്ത്യന് ബോക്സ് ഓഫീസില് മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ദി ഗേള്ഫ്രണ്ടില് സഹപാഠിയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ട് ജീവിതം മോശമാകുന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കയായ കോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയുടെ വേഷമാണ് രശ്മിക അവതരിപ്പിച്ചത്.
സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, രശ്മിക ഒരു ഹൃദയസ്പര്ശിയായ കുറിപ്പ് ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് എഴുതി, 'ദി ഗേള്ഫ്രണ്ട് - ആഹ്! ഞാന് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും.. രാഹുല് ആദ്യമായി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോള്, ഞാന് കണ്ണുനീര് പൊഴിച്ചത് ഓര്ക്കുന്നു.. എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാന് കഴിയാത്ത വിധത്തില് എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞെരുക്കിയ നിരവധി നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.. കാത്തിരിക്കൂ, എനിക്ക് ഈ വികാരം അറിയാം.. എനിക്ക് മുമ്പ് ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോള് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഇവ കാണാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.. എന്നെ കൂടുതല് സ്വാധീനിച്ചത് ഈ വാക്കുകള്, ഈ വികാരങ്ങള്, ഒരു പുരുഷനില് നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നതാണ്.
മിക്ക ആളുകള്ക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങള്.. അയാള്ക്ക് മനസ്സിലായി.. ആ ദിവസം, ഞാന് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗില് നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി -1- ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ്.. 2- ജീവിതത്തിനായുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത്.'