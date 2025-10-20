ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് സെയ്ഫ് അലി ഖാനും കുടുംബവും ചിത്രങ്ങൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 20 ഒക്ടോബര് 2025 (14:08 IST)
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് പട്ടൗഡി കുടുംബം. സെഫ് അലി ഖാനും ഭാര്യയായ കരീന കപൂര് ഖാനും സോഹ അലി ഖാനും ഭര്ത്താവ് കുനാല് കേമുവുമാണ് ചിത്രങ്ങളിലുള്ളത്. സോഹ അലിഖാനാണ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവെച്ചത്.
Saif Ali khan- Kareena Kapoor Celebrates Diwali- Pics" width="920" />
പരമ്പരാഗത ദോത്തിയും കുര്ത്തയുമാണ് സെയ്ഫ് അലി ഖാന് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്
സെയ്ഫും സോഹയും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്
കരിഷ്മ കപൂറും അമൃത അറോറയും ചിത്രങ്ങളിലുണ്ട്
താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള് ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു
ചിത്രങ്ങള്ക്ക് കീഴില് ആശംസകള് അറിയിക്കുന്നവര് ഒട്ടേറെയാണ്