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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (16:49 IST)

ഒടുവിൽ ആരാധകർക്ക് വഴങ്ങി മമ്മൂട്ടി; ആദ്യ ഷോ രാവിലെ ആറിന്

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (16:49 IST)
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Mammootty and Dhanush

പുലർച്ചെ ഫാൻസ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി മമ്മൂട്ടി. പേരൻപിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുന്ന 'ഓ.എം' ചിത്രത്തിന്റെ ഫാൻസ് ഷോ കേരളത്തിലും ആറ് മണിക്ക് നടക്കും. ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയാണ്. 
 
അണ്ണൻ തമ്പിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി 
 
പുലർച്ചെ 12 മണിക്ക് ഫാൻസ് ഷോ നടത്തി മലയാളത്തിൽ ചരിത്രമെഴുതിയ താരമാണ് മമ്മൂട്ടി. പദ്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'പരുന്ത്' 2008 ൽ പുലർച്ചെ 12 നാണ് ആദ്യ ഷോ കളിച്ചത്. മമ്മൂട്ടി ഫാൻസാണ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചത്. 
 
പിന്നീട് അൻവർ റഷീദ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'അണ്ണൻ തമ്പി'യും പുലർച്ചെ ഫാൻസ് ഷോ കളിച്ചു. 2008 ൽ 3.45 നായിരുന്നു 'അണ്ണൻ തമ്പി' ഫാൻസ് ഷോ. പിന്നീട് ഫാൻസ് ഷോകൾ പുലർച്ചെ നടത്തുന്നതിനോട് മമ്മൂട്ടി വിയോജിച്ചു. ഇപ്പോൾ 18 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പുലർച്ചെ ഒരു മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കേരളത്തിൽ ആദ്യ ഷോ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. സമീപകാലത്ത് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിച്ച 'പേട്രിയറ്റ്' സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോ പുലർച്ചെ നടത്താൻ മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും മമ്മൂട്ടി അനുവാദം നൽകിയില്ല. 'ഭീഷ്മപർവ്വ'ത്തിനും പുലർച്ചെ ഷോ വേണമെന്ന് ആരാധകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെയും മമ്മൂട്ടി പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചില്ല. 
 
വാനോളം പ്രതീക്ഷയിൽ ഓ.എം
 
ധനുഷിനൊപ്പം നായകപ്രാധാന്യമുള്ള വേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശേഷാചലം കാടുകളിൽ നിന്ന് രക്തചന്ദനം കടത്തുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ തലവൻ സിയാ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ബർമാ കാർത്തികേയൻ ആയാണ് മമ്മൂട്ടിയെത്തുക. ഏതാണ്ട് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറോളം സ്‌ക്രീൻ ടൈം മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രത്തിനുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.  Also Read: സകലതിനും വില കൂടുന്നു; വെള്ളുത്തുള്ളി 350 കടന്നു, ഇടപെടാതെ സർക്കാർ   
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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