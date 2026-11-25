സൂര്യയുടെ 'കറുപ്പ്' കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ കളക്ഷൻ മറികടന്ന് 'ഓം'; മമ്മൂട്ടി ഇഫക്ട് !
ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിച്ച 'ഓം - ചാപ്റ്റർ 1' ബോക്സ്ഓഫീസിൽ മികച്ച വിജയം നേടുന്നു. കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ചിത്രം കളക്ട് ചെയ്തത് 14 കോടിയിലേറെയാണ്.
സൂര്യയുടെ 'കറുപ്പ്' കേരള ബോക്സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേടിയ ആകെ കളക്ഷൻ 'ഓം' അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മറികടന്നു. 14 കോടിക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ് 'കറുപ്പ്' കേരള ബോക്സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേടിയത്. മമ്മൂട്ടി ഉള്ളതാണ് ഓം കേരള ബോക്സ്ഓഫീസിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കാരണം.
ആദ്യദിനം തന്നെ കേരള ബോക്സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടിക്ക് മുകളിൽ നേടാൻ മമ്മൂട്ടി-ധനുഷ് ചിത്രത്തിനു സാധിച്ചു. ഈ വർഷം ഏറ്റവും ഉയർന്ന കേരള ഗ്രോസ് നേടുന്ന ആറാമത്തെ തമിഴ് ചിത്രമാണ് ഓം.
അതേസമയം ഓം ആഗോള ബോക്സ്ഓഫീസ് കളക്ഷൻ 100 കോടി കടന്നിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യ നൂറ് കോടിയെന്ന നേട്ടവും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി.