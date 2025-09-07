തിങ്കള്‍, 8 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം

Navya Nair: 'ഫൈൻ അടിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രഹസനം'; സ്വയം ട്രോളി നവ്യ നായർ

നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified ഞായര്‍, 7 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (16:03 IST)
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുല്ലപ്പൂ കൈവശം വെച്ചതിന് നടി നവ്യാ നായര്‍ക്ക് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ എയർപോർട്ട് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. മെല്‍ബണ്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ഇപ്പോഴിതാ ആ സംഭവം വൈറലായതിന് പിന്നാലെ അതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോ തമാശ രൂപേണ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി.

സാരി ഉടുത്ത് മുല്ലപ്പൂ തലയിൽ വെച്ച് എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നതും ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതുമാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. ‘ഫൈൻ അടിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പുള്ള പ്രഹസനം’ എന്നാണ് തമാശരൂപേണ നവ്യ പോസ്റ്റിന് അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ വളരെ പെട്ടന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.
















Navya Nair ഒരു പോസ്‌റ്റ് പങ്കിട്ടു (@navyanair143)

വീഡിയോയ്ക്ക് കമന്‍റുമായി രമേഷ് പിഷാരടിയടക്കമുളളവരും എത്തി ‘അയാം ഫൈന്‍ താങ്ക്യൂ’ എന്നാണ് പിഷാരടി കുറിച്ചത്. ‘അവർ ഫൈൻ അടക്കട്ടെ വരൂ നമുക്ക് അടുത്ത റീൽസ് കാണാം’, ‘ഏത് മൂഡ്… ഫൈന്‍ മൂഡ്’, ‘ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിന്റെ തല’ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കമന്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വരുന്നത്.

നവ്യ പതിനഞ്ച് സെന്റീമീറ്ററോളം മുല്ലപ്പൂവാണ് കൈവശം വെച്ചിരുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ജൈവ സുരക്ഷാ നിയമത്തിന് എതിരാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പിഴ ചുമത്തിയത്. 28 ദിവസത്തിനകം പിഴ അടയ്ക്കണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :