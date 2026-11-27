'മമ്മൂക്കയെ കാണിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ കൈയടിയും വിസിലും വരണം, എന്നേക്കാൾ കടുത്ത മമ്മൂട്ടി ആരാധകനാണ് സംവിധായകൻ'; മേളയെ കുറിച്ച് അഭിജിത്ത്
Mammootty - Mela Movie
നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'മേള'യുടെ ചിത്രീകരണം 100 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തട്ടുപൊളിപ്പൻ ആക്ഷൻ എന്റർടെയ്നർ ആണ് ചിത്രമെന്നാണ് വിവരം. മമ്മൂട്ടിയുടെ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് ബ്ലാക്ക് കോസ്റ്റ്യൂമിലുള്ള ലുക്ക് ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രെൻഡിങ്ങായി കഴിഞ്ഞു.
'മേള' മമ്മൂട്ടി ആരാധകർക്കുള്ള വലിയൊരു ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായ അഭിജിത്ത്. ഒരു കൂട്ടം മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ ഒരുക്കുന്ന സിനിമയാണിതെന്ന് പറയാമെന്ന് അഭിജിത്ത് ഈയിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്.
' ഒരു കൂട്ടം മമ്മൂട്ടി ആരാധകരുടെ പടം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മമ്മൂക്കയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എടുക്കുന്ന പടം. തിയേറ്ററിൽ മമ്മൂക്കയെ കാണിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ കയ്യടിയും വിസ്സിലും തുടങ്ങണം എന്ന രീതിക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം, ക്യാരക്ടർ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ കടുത്ത ആരാധന കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കടുത്ത ആരാധകൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ. അതിനേക്കാൾ കടുത്ത ആരാധകൻ ആണ് ഇതിന്റെ ക്യാമറ. മോണിറ്ററിൽ ഇതിന്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്യ്ത സീനുകൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചാർജ് ആകും. ഒരു വൻ അടിച്ചു പൊളി പടം ആയിരിക്കും,' അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു. Also Read: 'സ്വന്തം കുഴി തോണ്ടി, ഇനി നീ ജയിക്കില്ല'; കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ഉണ്ണിത്താനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഷാഫി ഫാൻസ്