ശനി, 25 ഏപ്രില്‍ 2026
മമ്മൂട്ടിയും ദിലീപും ഒന്നിക്കുന്നതിൽ ത്രില്ലടിച്ച ആരാധകർ; പക്ഷേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ വൻ നിരാശ !

കാമ്പില്ലാത്ത കഥയാണ് സിനിമ തിയറ്ററിൽ പരാജയപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണമായത്

WEBDUNIA| Last Modified ശനി, 25 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:01 IST)

മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രങ്ങൾ തിയറ്ററുകളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു സിനിമയാണ് കമ്മത്ത് ആന്റ് കമ്മത്ത്. മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയും ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് കമ്മത്ത് ആന്റ് കമ്മത്ത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പലതവണ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടും ഇത്തവണ തിയറ്ററുകളിൽ വൻ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവന്നു.

2013 ജനുവരി 25 നാണ് കമ്മത്ത് ആന്റ് കമ്മത്ത് റിലീസ് ചെയ്തത്. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയായിരുന്നു സിനിമയുടെ റിലീസ്. ഉദയകൃഷ്ണ-സിബി കെ.തോമസ് രചന നിർവഹിച്ച സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് തോംസൺ കെ.തോമസ് ആണ്. ആന്റോ ജോസഫാണ് സിനിമ നിർമിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയും ദിലീപും സഹോദരങ്ങളായി അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. എന്നിട്ടും ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ വൻ പരാജയമായി. മമ്മൂട്ടിയുടെ രാജരാജ കമ്മത്ത് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി മാത്രമാണ് ആരാധകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയത്.

കാമ്പില്ലാത്ത കഥയാണ് സിനിമ തിയറ്ററിൽ പരാജയപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. മമ്മൂട്ടിക്കും ദിലീപിനും പുറമേ റിമ കല്ലിങ്കൽ, കാർത്തിക നായർ, നരെയ്ൻ, ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. തമിഴ് സൂപ്പർതാരം ധനുഷ് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തിയിട്ടും അതൊന്നും കമ്മത്ത് ആന്റ് കമ്മത്തിനെ ബോക്സ്ഓഫീസിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സഹായിച്ചില്ല. ആ വർഷത്തെ പരാജയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രവും ഇടംപിടിച്ചു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


