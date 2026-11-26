'അത് മമ്മൂട്ടിയുടെ കൈ തന്നെ'; ജയസൂര്യക്കും നൈലയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രം തെളിവ്, മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ 'ചെകുത്താൻ' !
Mammootty, Jayasurya - Mayan Movie
'കളങ്കാവലി'ന് ശേഷം ജിതിൻ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'മായൻ' ഡിസംബർ മൂന്നിന് തിയറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്. കറുത്തച്ഛനൂട്ട് പ്രമേയമായി വരുന്ന ഹൊറർ ത്രില്ലർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഴോണറെന്നാണ് ട്രെയ്ലറിൽ നിന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ട അപ്ഡേറ്റുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.
അതിനിടെയാണ് 'മായനി'ൽ മമ്മൂട്ടിയുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹവും പ്രചരിക്കുന്നത്. ട്രെയ്ലറിൽ കാണിക്കുന്ന കൈ ആണ് അത്തരമൊരു ഗോസിപ്പിന് കാരണം. അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇതുവരെ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ കാമിയോ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.
ട്രെയ്ലറിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ചൂടുപിടിപ്പിച്ചത്. നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൈകൾക്ക് സമാനമായ കൈയാണ് ഒരു ഷോട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത്. മുഖം കാണിക്കുന്നതുമില്ല.
ഈ സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂട്ടി ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിരുന്നു. അന്ന് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു ചിത്രം ജയസൂര്യ പങ്കുവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ജയസൂര്യയാണ് മായനിൽ നായകൻ. മാത്രമല്ല ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടി നൈല ഉഷയും മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ആ കൈകൾ മമ്മൂട്ടിയുടേത് തന്നെയെന്ന് ആരാധകർ ഉറപ്പിക്കുന്നു.
ജിതിൻ കെ ജോസിനൊപ്പം റാഫിയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ. മുജീബ് മജീദ് ആണ് സംഗീതം. നിർമാണം രാജീവ് ഗോവിന്ദൻ. ഫൈസൽ അലിയാണ് ക്യാമറ. Also Read: പുറത്തിറങ്ങാതെ ഷാഫി; എന്തും പറയാൻ തയ്യാറായി ഉണ്ണിത്താൻ, വേണുഗോപാലിനെ സതീശൻ വെട്ടുന്നു