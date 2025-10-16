'അതൊരു ഫൺ പരിപാടി ആണ്': നിവിൻ പോളി ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് മമിത ബൈജു

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 16 ഒക്ടോബര് 2025 (10:51 IST)
ഗിരീഷ് എ ഡി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന സിനിമയിൽ മമിത ബൈജു ആണ് നായിക. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് അടുത്തിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫൺ പരിപാടിയായിരിക്കുമെന്നും സിനിമയിൽ എന്തായാലും ഒരു ഗിരീഷ എ ഡി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകുമെന്നും നടി പറഞ്ഞു.
അതിലെ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ തനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫിൽമിബീറ്റ് മലയാളത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മമിത ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
'ഒരു ഫൺ പരിപാടി തന്നെയാണ് സിനിമ, ഗിരീഷ് എ ഡി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകും. അതിലെ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്', മമിത പറഞ്ഞു.
മലയാള സിനിമ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നിവിൻ പോളി-മമിത ബൈജു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. പ്രേമലു എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഗിരീഷ് എ ഡി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.