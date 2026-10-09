'ഖലീഫ' ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ; പരിഹാസവുമായി മല്ലിക സുകുമാരൻ
Mallika Sukumaran and Prithviraj Sukumaran
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ചിത്രം 'ഖലീഫ' ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ പരിഹസിച്ച് മല്ലിക സുകുമാരൻ. ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മല്ലിക ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് പരിഹാസം.
ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
' ആസ്വാദന ശേഷിയുള്ളവർക്കും സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും വേണ്ടി നാളെ മുതൽ ഒടിടിയിൽ.' എന്നാണ് ഖലീഫയുടെ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ച് മല്ലിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
വിമർശനം
ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ മല്ലിക പരിഹസിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വിമർശനം. തിയറ്ററിൽ ഖലീഫ വൻ പരാജയമായിരുന്നു. ഇതാണ് മല്ലികയുടെ പ്രകോപനപരമായ പോസ്റ്റിന് കാരണമെന്നും സിനിമ ആസ്വാദകർ പറയുന്നു.
ഖലീഫ
ജിനു വി എബ്രഹാം തിരക്കഥയെഴുതി വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഖലീഫ' ഓണം റിലീസായാണ് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയത്. സ്വർണ്ണക്കടത്താണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
ഒടിടി
പ്രൈം വീഡിയോ, ലയൺസ് ഗേറ്റ് പ്ലേ, ആഹ, സിംപ്ളി സൗത്ത്, മനോരമ മാക്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഖലീഫ ഒടിടിയിൽ കാണാം. Also Read: 'പാറ്റ'കളെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ വി.ടി ബൽറാം