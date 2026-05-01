ജൂൺ 15ന് മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്യണം, ധ്രുവനച്ചത്തിറത്തിന് പ്രദർശനാനുമതി നൽകി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

ചെന്നൈ: വര്ഷങ്ങള് നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങള്ക്കും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങള്ക്കും ഒടുവില് ചിയാന് വിക്രം ആരാധകര്ക്ക് ആശ്വാസവാര്ത്ത. ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന് സംവിധാനം ചെയ്ത സ്റ്റൈലിഷ് സ്പൈ ത്രില്ലര് ചിത്രം ധ്രുവ നച്ചത്തിരം റിലീസ് ചെയ്യാന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നല്കി.
ചിത്രം ജൂണ് 15ന് മുന്പ് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ജസ്റ്റിസ് സെന്തില്കുമാര് രാമമൂര്ത്തിയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിലവില് സിനിമയുടെ റിലീസിനെ പറ്റി ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ചിത്രത്തില് ജോണ് എന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്റായാണ് വിക്രം വേഷമിടുന്നത്.
ഹൈ-വോള്ട്ടേജ് ആക്ഷന് ത്രില്ലറായി ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയില് ഹാരിസ് ജയരാജാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.വിക്രമിനെ കൂടാതെ ഋതു വര്മ്മ, ഐശ്വര്യ രാജേഷ്, പാര്ത്ഥിപന്, സിമ്രാന് തുടങ്ങിയ വന് താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. 2017ല് റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് പല കാരണങ്ങള് കൊണ്ട് നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. സിനിമയിലെ
വിക്രമിന്റെ സാള്ട്ട് ആന്ഡ് പെപ്പര് ഗെറ്റപ്പും സ്റ്റൈലിഷ് ടീസറുകളും അക്കാലത്ത് വലിയ തരംഗമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.