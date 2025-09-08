'വയറ്റിൽ ചവിട്ടി, ഉപദ്രവം കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വേണ്ടി വന്നു'; കാമുകന്റെ ക്രൂരത വെളിപ്പെടുത്തി ജസീല

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 8 സെപ്റ്റംബര് 2025 (08:37 IST)
മിനി സ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതയാണ് നടി ജസീല പർവീൺ. നിരവധി പരമ്പരകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ജസീല സ്റ്റാർ മാജിക്കിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, മുൻ കാമുകനിൽ നിന്നുണ്ടായ ക്രൂരതകൾ തുറന്ന് പറയുകയാണ് ജസീല. കാമുകൻ തന്നെ ചവിട്ടിയതായും മുഖത്ത് ഇടിച്ചതായുമാണ് ജസീലയുടെ ആരോപണം.
മർദനത്തെ തുടർന്ന് മുഖത്ത് മുറിവ് പറ്റിയെന്നും ഇതുകാരണം തനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നുവെന്നുമാണ് ജസീലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് താരം മുൻ കാമുകനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടിയുടെ ആരോപണം ഇപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു.
''2024 ഡിസംബർ 31ന് ന്യു ഇയർ പാർട്ടിയ്ക്ക് ശേഷം ഡോൺ തോമസ് വിതയത്തിലും ഞാനും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. അതിനിടെ അയാൾ എന്റെ വയറ്റിൽ രണ്ട് തവണ ചവിട്ടി. എന്റെ മുഖത്ത് വള ചേർത്തു വച്ച് പലതവണ ഇടിച്ചു. എന്റെ മുഖം മുറിഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആവശ്യമായി വന്നു. ആദ്യം എന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അയാൾ വിസമ്മതിച്ചു'' എന്നാണ് ജസീല പറയുന്നത്.
''പക്ഷെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. വീണതാണെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാളുടെ പേരിൽ ഞാൻ പരാതി നൽകി. ഇപ്പോൾ കേസ് നടക്കുകയാണ്.'' എന്നും ജസീല പറയുന്നുണ്ട്.