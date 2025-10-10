നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഒക്ടോബര് 2025 (08:45 IST)
അമ്മയായതിന് ശേഷം കരിയറിൽ ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി ദീപിക പദുക്കോൺ. സമയക്രമമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. പ്രഭാസ്-സന്ദീപ് റെഡ്ഢി വാങ്ക എന്നിവർ ഒരുമിക്കുന്ന സിനിമയിൽ നിന്നും ഡിമാന്റുകളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ദീപികയെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെ, പ്രഭാസ് നായകനായി നാഗ് അശ്വിൻ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന കൽകി 2 വിൽ നിന്നും ദീപിക പിന്മാറി.
സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ദീപിക പദുക്കോണിനെ ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. കൂടുതൽ പ്രതിഫലവും ജോലി സമയം എട്ടു മണിക്കൂറാക്കി ചുരുക്കണമെന്നും നടി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, നടിയുടെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ നിർമാതാക്കൾക്ക് കഴിക്കാതെ വന്നതോടെ കൽക്കിയിൽ നിന്നും ദീപിക സ്വയം പിന്മാറുകയായിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ, തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങളോട് പർത്തികരിക്കുകയാണ് ദീപിക പദുക്കോൺ. ഇന്ത്യയിലെ പല സൂപ്പർതാരങ്ങളും എട്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്നാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു വാർത്തയായി മാറുന്നില്ലെന്നും ദീപിക പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായം വളരെ അസംഘടിതമാണ് അതിനെ ഒരുമിപ്പിക്കാനായി ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നും ദീപിക പറയുന്നു.
'ഇന്ത്യയിലെ പല മെയിൽ സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളും ദിവസവും എട്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വാർത്തയായിട്ടില്ല. ആരുടേയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇതൊരു വിഷയമാക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന താരങ്ങൾ വരെ ഇവിടെയുണ്ട്. എന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ എന്നും നിശബ്ദമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പോലും വിചാരിക്കാത്ത തരത്തിൽ അവ ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ വളരെ മാന്യമായി പോരാടുക എന്നതാണ് എന്റെ രീതി. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായം വളരെ അസംഘടിതമാണ് അതിനെ ഒരുമിപ്പിക്കാനായി ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്', ദീപിക വ്യക്തമാക്കി.