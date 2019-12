പ്രിയ കൂട്ടുകാരിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് ധനുഷ്

മഞ്ജുവിന്റെ ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രമായ അസുരനില്‍ ധനുഷ് ആയിരുന്നു നായകന്‍. വമ്പന്‍ വിജയം നേടിയ ചിത്രത്തില്‍ ധനുഷിന്റെ ഭാര്യ വേഷമാണ് മഞ്ജു കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

പ്രതി പൂവന്‍കോഴിയില്‍ മാധുരി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മഞ്ജു എത്തുക. വസ്ത്രശാലയിലെ സെയില്‍സ് ഗേള്‍ ആണ് മാധുരി. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. 10 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ആള്‍ക്കാര്‍ ഇതിനോടകം ട്രെയിലര്‍ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. യൂട്രൂബ് ട്രെന്‍ഡിംഗിലും ട്രെയിലറുണ്ട്.

Happy to share the trailer of my good friend @ManjuWarrier4 starring

Prathi Poovan Kozhi https://t.co/KRDBLpvgnB. Good luck to the team. God bless