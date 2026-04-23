ആ മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന്റെ കഥ ആദ്യം കേട്ടത് മോഹൻലാൽ ആണ്; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്

Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില് 2026 (16:01 IST)
മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ് ധ്രുവത്തിലെ നരസിംഹ മന്നാടിയാർ. എ.കെ.സാജന്റെ കഥയിൽ എസ്.എൻ.സ്വാമിയുടേതാണ് ധ്രുവത്തിന്റെ തിരക്കഥ. മമ്മൂട്ടിക്ക് പുറമേ വൻ താരനിരയാണ് ധ്രുവത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്. ജയറാം, സുരേഷ് ഗോപി, വിക്രം, ഗൗതമി, ജനാർദ്ദനൻ, വിജയരാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ ധ്രുവത്തിൽ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു.
ധ്രുവത്തിന്റെ കഥ ആദ്യം മോഹൻലാലിനോടാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്ന് എ.കെ.സാജൻ ഒരിക്കൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മോഹൻലാലിനോട് കഥ പറയുമ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ആരാച്ചാർക്കായിരുന്നു പ്രധാന റോൾ എന്നാണ് എ.കെ സാജൻ പറയുന്നത്. 1993ലാണ് ധ്രുവം കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്.
'ധ്രുവത്തിന്റെ കഥ മോഹൻലാലിനോടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അന്ന് ആ കഥ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ നരസിംഹ മന്നാടിയാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വലിയ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ ചെറിയ കഥാപാത്രം മാത്രമായി ഒതുക്കിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ നായക കഥാപാത്രം എന്നത് ഒരു ആരാച്ചാരുടെ കഥാപാത്രമായിരുന്നു. ആരാച്ചാർ കഥാപാത്രം ആദ്യം മുരളിയെ വെച്ച് ആലോചിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ കഥ ആദ്യമായി പറയാൻ മോഹൻലാലിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഊട്ടിയിൽ കിലുക്കത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണ് മോഹൻലാൽ കഥ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് ഈ കഥ ഒട്ടും വാണിജ്യ സിനിമയ്ക്ക് ചേരാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വാണിജ്യ ചിത്രം ഒരുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കമലും നിർമാതാവും ഈ കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല,' സാജൻ പറഞ്ഞു.
മോഹൻലാലിനോട് കഥ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് സാജൻ എസ്.എൻ.സ്വാമിയോട് കഥ പറഞ്ഞത്. അന്ന് ജോഷിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചിത്രം എഴുതാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു സ്വാമി. സാജന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ സ്വാമിക്ക് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ തോന്നി. ഒരു നായകൻ മിസ്സിങ് ആണെന്നും മമ്മൂട്ടിയെ ആരാച്ചാർ ആക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലെന്നും സ്വാമി സാജനോട് പറയുകയായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഹീറോയിസം കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ജോഷിയും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നരസിംഹ മന്നാടിയാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ താനും സ്വാമിയും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്നപോലെ ആക്കിമാറ്റിയതെന്നും സാജൻ പറഞ്ഞു.